بهبود وضعیت جسمانی توله شیرها/استقرار مامور محیط زیست در مبادی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خرازیان مقدم روز دوشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از وضعیت 5 توله شیر پیدا شده در تهران اظهار داشت: طی چند روز گذشته فردی که در استان اصفهان صاحب سیرک است از باغ‌وحشی در شهرستان بابلسر 6 قلاده توله‌شیر به صورت امانی دریافت و قصد انتقال آنها به اصفهان را داشت که در بین راه به دلیل تصادف با یک وانت مزدا اتصال قفلهای کانتینر حامل این توله شیرها شل شده و 3 قلاده از این توله شیرها در خیابانهای تهران متواری شدند.

معاون دفتر تنوع زیستی حیات وحش سازمان محیط زیست با بیان اینکه نخستین توله شیر در تاریخ 22 آذر حوالی بزرگراه زین‌الدین توسط مأموران آتش‌نشانی پیدا شد، گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته این توله شیر به پارک پردیسان منتقل شد و درست فردای این روز لاشه توله شیر دوم در اتوبان حکیم پیدا شد و در نهایت سومین توله شیر نیز 24 آذر به صورت زنده و در جنگلهای لویزان توسط مأموران آتش نشانی دستگیر و به محیط زیست تحویل داده شد.

خرازیان مقدم ادامه داد: توله شیرهای پیدا شده 4 تا 5 ماهه هستند. توله شیر نخست ماده و سومی نر است که قبل از ورود به پارک پردیسان آنها را به کلینیک دامپزشکی برده و معاینات لازم و تست خونی را بر روی آنها انجام داده‌ایم یعنی این دو توله شیر به لحاظ بالینی کاملا سالم هستند و واکسنهای سه‌گانه گربه‌سانان نیز به آنان تزریق شده است.

وی افزود: طبق حکم قضایی صاحب سیرک موظف شد تا 3 قلاده شیر دیگر را که به اصفهان منتقل کرده بود تحویل دهد بنابراین در تاریخ 29 آذر صاحب سیرک 3 قلاده توله شیر را به محیط زیست تحویل داد.

معاون دفتر تنوع زیستی حیات وحش سازمان محیط زیست ادامه داد: معاینات صورت گرفته بر روی 3 توله شیری که توسط صاحب سیرک تحویل داده شده بود، نشان داد که این شیرها مبتلا به اسهال شدید بوده و میزان گلبول سفید خون آنها به شدت پایین است. همچنین مبتلا به آلودگیهای ویروسی هستند که درمانهای آنتی‌بیوتیکی بر روی آنها صورت گرفت.

وی ادامه داد: با معاینات و درمانهای صورت گرفته حال این 3 قلاده شیر رو به بهبودی است و تکلیف این 3 قلاده شیری که توسط صاحب سیرک به محیط زیست تحویل داده شده و 2 قلاده دیگر که در شهر تهران یافت شدند پس از حکم قاضی مشخص می‌شود.

خرازیان مقدم با بیان اینکه یک قلاده شیر حدود 8 ماه قبل توسط فردی که از آن نگهداری می‌کرد به سازمان محیط زیست تحویل داده شد، عنوان کرد: این شیر نیز دچار نرمی استخوان شدید است بنابراین هم اکنون 6 توله شیر در پارک پردیسان نگهداری می‌شوند.

وی با بیان اینکه طبق ادعای این فرد والدین این شیرها در باغ وحش بابلسر حضور دارند و بنابراین اقدامی در جهت واردات این توله شیرها صورت نگرفته است، ادامه داد: واردات شیر به کشور باید با مجوز سازمان محیط زیست باشد چرا که جزء گونه‌های حمایت شده محسوب می‌شود البته حمل و نقل آن نیز باید با مجوز سازمان باشد که صاحب سیرک برای این کار هیچ مجوزی را از محیط زیست دریافت نکرده است.

معاون دفتر تنوع زیستی حیات وحش سازمان محیط زیست گفت: پرونده این موضوع در دادسرای ناحیه 19 تهران در جریان است که بعد از رای قاضی تعیین تکلیف می‌شود. اگرچه سازمان محیط زیست در بحث باغ‌وحش دارای مستندات قانونی است اما هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند حکم صادره از سوی دادگاه است.

خرازیان مقدم در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی براینکه سازمان محیط زیست پیش از این اعلام کرده بود که به افراد حقیقی که توانایی نگهداری از حیات وحش را داشته باشند مجوز نگهداری این حیوانات را می دهد اما رئیس سازمان محیط زیست گفته است این سازمان تنها مجوز نگهداری از حیات وحش را به باغ وحشها می دهد گفت: یکی از اقدامات مفید سازمان محیط زیست بحث ساماندهی باغ‌وحشها و تشکیل کمیته ساماندهی و نظارت بر آنهاست و اگر فردی حقیقی می‌خواهد در خانه خود حیوانی را نگه دارد باید از سازمان محیط زیست مجوز بگیرد و این سازمان بر اساس قوانین موجود بازدیدهای لازم را از محل نگهداری حیوان انجام داده و مجوز را صادر می‌کند.

خرازیان مقدم با اشاره به اینکه هم اکنون باغ‌وحشهای کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند، گفت: بخش بیماریهای دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست گزارشی از وضعیت باغ‌وحشها تهیه کرده و به رئیس سازمان ارائه کرده است.

وی افزود: در 19 استان کشور 17 باغ وحش، 17 باغ پرنده و 19 مرکز نگهداری حیوانات وجود دارد که اکثر آنها توسط شهرداریها و بخش خصوصی اداره می‌شوند و از استانداردهای لازم برخودار نیستند.

خرازیان مقدم با اشاره به اینکه یکی از چالشهای مهم ما در حوزه باغ‌ وحشها این است که در بحث طراحی و نگهداری حیوانات از دانش، تخصص، نیرو و امکانات کافی بهره‌مند نیستیم، افزود: طبق ماده 35 و 36 آئین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از محیط زیست باغ‌وحشها باید ضوابط و مقرراتی را رعایت کنند و نظارت بهداشتی بر این اماکن بر عهده سازمان دامپزشکی است.

معاون دفتر تنوع زیستی وحیات وحش سازمان محیط زیست ادامه داد: باغ وحش تهران در بحث استانداردسازی محل نگهداری حیوانات، تغذیه، بهداشت و درمان مسیر رو به رشدی را در پیش گرفته است ولی هنوز هم تا رسیدن به استانداردها فاصله زیادی داریم.

خرازیان مقدم گفت: رئیس سازمان محیط زیست طی مکاتباتی با استانداریها در نقاط مختلف کشور از آنها خواسته تا از محل اعتبارات استانی تسهیلات لازم را به باغ‌وحشها ارائه کنند.



وی با اشاره به اینکه بحث قاچاق حیوانات به ویژه گربه‌سانان تبدیل به یک تجارت در دنیا شده است، گفت: سازمان محیط زیست با همکاری سایر نهادها از جمله نیروی انتظامی باید با مسئله ورود و خروج حیوانات مقابله کرده و در مبادی ورودی و خروجی کشور نماینده دائمی از سوی سازمان محیط زیست حضور داشته باشد.



خرازیان مقدم در پایان افزود: طبق مذاکره با مدیر کل دفتر ذخایر ژنتیک سازمان محیط زیست مقرر شد تا آزمایش سی ان ای بر روی 5 توله شیر پیدا شده در تهران صورت بگیرد تا هویت آنها مشخص شود چرا که صاحب سیرک و صاحب باغ‌وحش معتقدند پدر و مادر این توله‌ شیرها در باغ وحش بابلسر نگهداری می‌شود.

به گفته وی، حتی اگر این توله شیرها وارداتی نباشند چون مجوزی از سازمان محیط زیست برای حمل آنها دریافت نشده این اقدام جرم است و پیگیری می شود.