بقاع متبرکه خراسان جنوبی روابط عمومی افتخاری جذب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتا لاسلام محمد طاهر گرایلی اظهار داشت: تبدیل بقاع و اماکن متبرکه به قطب فرهنگی بدون استفاده از رسانه امکان پذیر نیست.
وی افزود: در عصر حاضر، تبدیل پایگاههای مذهبی کشور به قطبهای فرهنگی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، بدون بهره گیری از ابزارهای رسانه ای غیر ممکن و دور از دسترس است.
وی هدف از اجرای این طرح را بهره مندی بهینه از علایق و انگیزههای دینی و معنوی مشتاقان خدمت به بقاع و اماکن متبرکه، تقویت جنبه های غیرمادی ارائه و دریافت خدمات در بقاع و اماکن متبرکه، ساماندهی و نظامند کردن ارائه خدمات افتخاری به بقاع متبرکه و معرفی و آشنایی بقاع و اماکن متبرکه به آحاد مردم جامعه و جذب افراد مومن و معتقد برای اطلاع رسانی مطلوب برنامههای فرهنگی و عمرانی امامزاده به صورت افتخاری عنوان کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی شرایط افراد داوطلب را آشنایی با کامپیوتر و نرمافزار word و آشنا به اینترنت، آشنایی با روش خبرنویسی و عکاسی عنوان کرد.
گرایلی گفت: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با شماره 9 -4421077 تماس حاصل نمایند.
وی ادامه داد: کلیه امکانات مربوط به حوزه روابط عمومی امامزادگان با تایید هیئت امنا و ادارات تابعه خریداری می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی افزود: دستورالعمل اجرایی راه اندازی روابط عمومی افتخاری در بقاع متبرکه برای اجرا به ادارات تابعه ارسال شده است.
گرایلی ادامه داد: افرادی که انتخاب می شوند طی حکمی از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان به عنوان روابط عمومی افتخاری بقاع متبرکه منصوب می شوند که با نظارت هیئت امنا و اداره اوقاف و امور خیریه فعالیت می کنند.
نظر شما