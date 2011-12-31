بدحجابی پایه و اساس بزهکاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در جلسه ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی با بیان این مطلب افزود: مسئله حجاب و عفاف در جامعه هم امر اعتقادی و دستور دینی است و هم یک امر قانونی، بنابراین اعتقاد ما بر آن است که با کارکرد اعتقادی در بخش اطلاع رسانی، تبیین و توجیه جامعه بخصوص نسل جوان باید بیشتر کار کنیم.

وی در ادامه بر جلوگیری از شیوع بد حجابی و بی توجهی به عفت عمومی در جامعه تاکید کرد و تصریح کرد: بهترین راهکار جلوگیری پرداختن به نظام تعلیم و تربیت است که در تمام مقاطع تربیتی و تعلیمی انسانها باید مجری دقیق نظام تربیت دینی بوده و ارتباط خانه و مدرسه را بسیار تنگاتنگ و نزدیک کنیم تا مکمل همدیگر واقع شوند.

غلامرضا منتظری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز ضمن ارائه گزارشی از طرح همایش " نقش ارتباط نسل جوان در رعایت حجاب و عفاف " مهمترین اهداف برگزاری این همایش را بالا بردن سطح آموزش مهارتهای زندگی در خانواده ها ، رسیدن به تفکر برنامه ریزی مدرن هنری جهت تسریع در هدفهای حجاب و عفاف عنوان کرد.



وی همچنین رسیدن به تفکر شیوه های نوین رعایت حجاب و عفاف در جامعه ، رسیدن به محصولات جدید پوششی مناسب با الگوی کارگروه مد کشور و ارتقا سطح دانش و بینش جوانان را از دیگر محورهای این همایش برشمرد.