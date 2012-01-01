ضرغامی: "مختارنامه" افتخار جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی؛ یکی دیگر از بازیگران مجموعه "مختارنامه" ضمن قدردانی از هنرمندان و مسئولان گفت: "مختارنامه" مجموعه عظیمی است. امیدوارم در آینده شاهد کارهای بیشتری با این گستردگی باشیم.
عزتالله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما در بخشی از این مراسم گفت: مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" از جمله کارهای ارزشمندی محسوب میشود که در کارنامه سازندگان آن به ثبت رسیده است. این مجموعه ویژگیهای شاخص و برجستهای دارد. میتوان گفت این پروژه ترازی از قابلیتهای نمایشی جمهوری اسلامی ایران را به تصویر کشید. در واقع مجموعه "مختارنامه" یک کار استثنایی است و آن را افتخار جمهوری اسلامی ایران میدانم.
وی در ادامه اشاره کرد: این مجموعه پیامهای بسیار مهم اعتقادی، فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارد که در 13 سرفصل دستهبندی شده که مهمترین آنها بصیرتافزایی در جامعه است. علاوه بر آن ظرفیت و توان دراماتیک این مجموعه بالا بود. دیگر امتیاز این مجموعه کشش قصه بود که توانست مخاطبان بسیاری را پای تلویزیون بنشاند.
رئیس سازمان صدا و سیما بیان کرد: اگر قصه در مجموعههای تاریخی تعلیق لازم را برای مخاطب نداشته باشد، مسلماً کمتر مورد توجه قرار میگیرد، اما مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" اثر شایستهای بود، حتی باید گفت این اثر میرباقری قابل مقایسه با دیگر آثاری که ساخته نیست.
ضرغامی در بخشی دیگر از این مراسم گفت: "مختارنامه" در زمان پخش به جایگاه خوبی رسید. این پروژه پر بینندهترین مجموعه در شبکههای داخلی بود و در زمان پخش مخاطبان بسیاری از این مجموعه استقبال کردند و بالای 70 درصد از مردم خود را مقید به دیدن مجموعه "مختارنامه" کرد.
وی با اشاره به یکی دیگر از امتیازات مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" توضیح داد: متن و دیالوگهای "مختارنامه" نیز بسیار غنی بود و در نگارش، اجرا و به کارگیری تعلیقات، بسیار خوب و به جا نوشته شده بود. در این مجموعه تلویزیونی حرفهای جدی زده شد و میتوان گفت دیالوگهای "مختارنامه" ماندگار شده است.
رئیس سازمان صداوسیما گفت: یکی دیگر از ویژگیهای مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" شخصیتپردازیهای کم نظیر در این مجموعه بود که توانست با ترکیب بهترین بازیها ماندگار شود. در مجموعه "مختارنامه" شخصیتهای تاریخی پرداخت مناسبی داشتند. معتقدم اگر بخواهیم "مختارنامه" را با آثار علی حاتمی مقایسه کنیم، علی حاتمی بزرگانی را در آثار خود میآورد که نقش هیچ کدام بر دیگری تاثیر نمیگذاشت و همه نقشها مکمل هم بودند.
ضرغامی ادامه داد: مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما علاوه بر نظرسنجی، تاثیرسنجی هم کرد و در این تاثیرسنجی مشخص شد که این مجموعه تاثیر فوقالعادهای بر مخاطبان داشت. در این مجموعه رضا کیانیان به زیبایی نقش عبدالله زبیر را بازی کرد. در واقع "مختارنامه" یک اثر ارزشمند است که شخصیتپردازیهای مناسبی داشت.
رئیس سازمان صدا و سیما یادآور شد: در این مجموعه بازیگران پیشکسوتان و جوانان حضور داشتند، اما هرگز شبهه میان بازیگران ایجاد نشد که چرا این بازیگر نقش اول را بازی میکند و من نقش سوم را ایفا میکنم. این پروژه با دقت مدیریت شد تا این شبهات پیش نیاید. همه نقشهایشان را به خوبی بازی کردند و تاثیرگذار بود.
بعد از این صحبت ضرغامی، نسرین مقانلو تاکید کرد پرهیز از این شبهات به خاطر مدیریت خوب آقای میرباقری بود.
رئیس رسانه ملی نیز با تایید حرف مقانلو گفت: بله، این سریال مدیریت هنری خوبی داشت و توانست الگوی مناسبی به جامعه ارائه دهد، حتی با وجود آنکه مختار دو همسره بود، اما میرباقری چنان به این مسئله پرداخت که ترویج دو همسره بودن در جامعه نشود. عمره الگوی خوبی برای زنان بود.
ضرغامی ادامه داد: مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" تاثیر زیادی در بالا بردن آگاهی مردم داشت. فرآیند انحراف اینگونه نیست که یکی حسین(ع) و دیگری یزید باشد. انحراف از موضوعی کوچک شروع میشود و به جریانی بزرگ تبدیل میشود. مثلا شمر در تاریخ به جانباز جنگ صفین شهرت داشت، اما در زمان رویارویی با امام حسین(ع) به انحراف کشیده شد و به درجه قساوت رسید که سر از تن امام حسین(ع) جدا کند، یا زمانی که سلیمان بن صرد خزاعی که آقای شیراندامی نقش آن را بازی میکرد، در کارش تردید داشت، این موارد حکایت خیلی از محافظهکاران ماست. برخی از عافیت طلبان ما محافظهکاری میکنند.
وی افزود: مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" درگیر هیچ حاشیهای نشد. فقط یک مورد از این مجموعه کمی حاشیهساز شد و آن هم یادداشتی بود که یکی از مراجع نسبت به سریال منتشر کرد که مربوط به نشان دادن تصاویر حضرت ابوالفضل(ع) بود. من هم نامه گلایهآمیزی برای ایشان نوشتم. در مجموع این موضوع کاملاً بر پایه سوءتفاهم بود و بعد از مدتی نیز این سوءتفاهم نیز بر طرف شد.
رئیس سازمان صدا و سیما در پایان اشاره کرد: امیدوارم مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" ذخیره آخرت شما شود.
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