مشاور و مدیر کل دفتر وزارتی نیکزاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در ابلاغ خود تصریح کرده است: اینک پس از گذشت سه دهه از حیات پر بار نظام مقدس جمهوری اسلامی، دهه پیشرفت و عدالت آغاز شده است، به موازات شکوفایی ها و نیز مسئولیت‌های روز افزون انقلاب اسلامی و دولت برآمده از رای مردم شریف و آگاه و متعهد ایران، لازم است وزارت راه و شهرسازی ضمن ادامه فعالیت‌های پر ثمر پیشین، نقش کارآمدتر و موثرتری را در این پیشرفت عدالت محور ایفا کرده و از منافع ملی و آرمانی نظام ولایی در بالاترین سطح صیانت کند.

نیکزاد یادآور شده است: امید است با توکل به خداوند متعال، بهره گیری از وصایای گرانقدر حضرت امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست های رئیس جمهور محترم و با همکاری مدیران و همکاران ارجمند با اهتمام ویژه در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

