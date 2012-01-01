پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره به مرغداران هشترودی

جعفر صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها واجرای عملیات طرح بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری گوشتی وتخمگذارشهرستان هشترود، در سال جاری تعداد 17واحد مرغداری با تسهیلات بانکی کم بهره و بالغ بر 16میلیارد ریال جهت بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت در مرغداریها به بانک کشاورزی معرفی شده اند .

وی گفت: پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره به مرغداران واستفاده از تکنولوژی مدرن گرمایشی وتهویه در واحدهای پرورشی مرغ، باعث کاهش هزینه های تولید وافزایش راندمان تولید خواهد شد.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هشترود افزود: شهرستان هشترود دارای 22واحد مرغداری گوشتی ، دو واحد مرغداری تخمگذار و یک واحد مرغ مادر تخمگذار بوده که سالانه سه هزارو 396تن گوشت مرغ و دو هزارو 795تن تخم مرغ در این شهرستان تولید می شود.