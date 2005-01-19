روزنامه الشرق قطر: هرگونه ماجراجويي برضد تهران، آمريكا را در باتلاقي عميق ميان پتك عراق و سندان ايران قرار خواهد داد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الشرق قطر در سرمقاله امروز خود تحت عنوان " سبك سري و تهور آمريكايي مردود است " اظهارات جنگ طلبانه بوش بر ضد ايران را تقبيح كرد و نسبت به هرگونه ماجراجويي احتمالي دولت بوش عليه تهران هشدار داد.



الشرق نوشت : اظهارات جرج بوش رئيس جمهور آمريكا مبني بر بعيد نبودن احتمال حمله نظامي بر ضد ايران در صورت شكست آمريكا در متقاعد كردن تهران به توقف تلاش براي توليد سلاح هسته اي بي پروايي و سبك سري بوش را نشان داد كه هنوز از تجربه هاي قبلي بويژه در عراق درس عبرت نگرفته است .



مضمون و محتواي اظهارات اخير بوش ما را به شيوه هاي حمله رسانه اي تبليغاتي و جنگ رواني انداخت كه آمريكا پيش از جنگ برضد عراق به راه انداخته بود، درآن زمان آمريكا با اين جنگ رواني بسته هاي طبقه بندي شده اتهامات را مبني بر اينكه صدام انبار سلاح كشتار جمعي و هسته اي را در اختيار دارد، مكرر اعلام مي كرد و مدعي مي شد سلاح هاي صدام براي نابودي تمام جهان در مدت 45 دقيقه كافي است.



اشاره تلويحي به استفاده از گزينه نظامي بر ضد ايران تاكيد مي كد كه دولت بوش از تجربه عراق درس عبرت نگرفته است ، تجربه تلخي كه سردمداران دولت وي به شكست سنگين و خسارت هاي هنگفت آن ، افزايش تلفات به بيش از يك هزار كشته و هزينه هاي سنگين ديگر كه بار مالي آن بر دوش بودجه عمومي آمريكا و ماليات دهندگان آن اعتراف كردند كه باعث افزايش كسري بودجه و در نتيجه تهديد اقتصاد جهاني شده است .



شكست آمريكا در عراق بويژه پس از آنكه تاكيد شد دولت بوش بدون هرگونه برنامه ريزي مشخص و استراتژي معين بيشتر اين كشور نفتي را اشغال كرد، بيشتر نمود پيدا مي كند، آخرين شرط بندي آمريكايي ها روي انتخابات عراق به اعتبار اينكه كليد اميد براي عراقي ها و صلح و امنيت و دمكراسي است، بود ، اما وزير امور خارجه مستعفي آمريكا كه همچنان در سركار خود حاضر است اخيرا تصريح كرده است انتخابات جراحت عراق را درمان نخواهد كرد همچنانكه بوش كه شمشير جنگ بر ضد تروريسم را بر گردن خود حمل مي كند، اذعان كرده است كه عراق شايد لانه تروريست ها شود.



با توجه به چنين وضعيت دشواري كه آمريكا در عراق به آن گرفتار شده است كه اولين تجربه اشغال در قرن بيست و يكم است، آيا عاقلانه است كه دولت بوش بار ديگر اين سناريو را با ايران تكرار كند .



به گزارش مهر، روزنامه الشرق در ادامه به مراسم راي اعتماد به رايس وزير امور خارجه جديد آمريكا اشاره كرد كه در آن بار ديگر ايران را تهديد كرد .



دراين رابطه الشرق نوشت : روز گذشته متاسفانه كاندوليزا رايس درخلال جلسه راي اعتمادمجلس سنا به وي به عنوان وزير امور خارجه آمريكا ايران را تهديد كرد و بر سختگيري دربرابر اين كشور تاكيد كرد، چنين موضعگيري از سوي رايس همه آمال و آرزوها را در اينكه سياست آمريكا حداقل در قبال خاورميانه تغييرخواهد كرد، بر باد داد، تغييري كه همه اميدوار بودند حداقل در ديپلماسي آمريكا در خصوص تعامل با منطقه كه جنگ ها ملت هايش را خسته وفرسوده كرده است، ايجاد شود و اميدها نسبت به اينكه آمريكا به جاي اشاره به طبل جنگ ها به اشاعه فرهنگ صلح كمك كند، نيز برباد رفت.



به گزارش مهر، الشرق با اشاره به اينكه تنها راه حل برنامه هسته اي ايران راهكارهاي ديپلماتيك و نه ارعاب و تهديد و حمله نظامي است، به مثبت بودن تلاش هاي اروپايي ها در متقاعد كردن ايران اشاره كرد ونوشت : اتحاديه اروپايي در جبهه صلح مانور مي دهد تا به جهان پيام پيشرفته اي در گفتگو ارائه كند سياست مسالمت آميز اروپايي ها در قبال ايران كه با دستيابي طرفين به توافقنامه اي مبني بر توقف غني سازي اورانيوم از سوي ايران بود، ثمره خود را نشان داد اما آمريكا مي خواهد اين برگه را با اعمال فشار بر آژانس بين المللي انرژي اتمي بسوزاند.



آمريكا مي خواهد با ايجاد شبهه و ترديد درباره ايران و مشكوك خواندن فعاليت هاي اين كشور همان وضعيتي را بوجود آورد كه پيش از جنگ بر ضد عراق به راه انداخت و به رغم تاكيد سازمان ملل متحد و آژانس بين المللي انرژي اتمي كه گفته بودند عراق سلاح اتمي ندارد ، اما آمريكا با ايجاد شك و شبهه بدون توجه به تاكيد اين دوسازمان بين المللي به عراق حمله كرد.





به گزارش مهر، روزنامه الشرق قطر در پايان با هشدار نسبت به تبعات هرگونه ماجراجويي آمريكا بر ضد ايران نوشت : براي خروج از اين بحران آمريكا بايد تنها يك درس از تجربه خود در جنگ ها بگيرد و آن اينكه از هرگونه اقدام نظامي بر ضد ايران برحذر باشد زيرا چنين ماجراجويي با ايران ، آمريكا را در باتلاقي عميق ميان انبر عراق و سندان ايران قرار خواهد داد كما اينكه منطقه را در خشونت و تروريسم غرق خواهد كرد و آن را به سمت هرج و مرج بيشتر سوق خواهد داد .

