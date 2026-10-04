آبرسانی به عشایر خراسان جنوبی جان گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت خادمی‌نژاد، مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی شامگاه یکشنبه در شورای اداری استان اظهار کرد: تأمین آب یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه عشایری است و برای تقویت این بخش، بیش از ۲۳ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین آبرسانی در مناطق عشایری به کار گرفته شده است.

وی افزود: با تقویت تجهیزات و ناوگان آبرسانی، میزان آبرسانی سیار به مناطق عشایری استان ۶۰ درصد افزایش یافته و هشت دستگاه تانکر آبرسان بنز جدید نیز خریداری شده است.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌های عشایری گفت: مرمت و اصلاح مسیرها، ریزش‌برداری، بازگشایی راه‌ها، احداث بندهای خاکی و احیای قنوات از جمله اقداماتی است که برای بهبود دسترسی عشایر به خدمات و مسیرهای ارتباطی انجام شده است.

خادمی‌نژاد با بیان اینکه حمایت از جامعه عشایری تنها به تأمین آب و راه محدود نمی‌شود، اظهار کرد: توزیع نفت سفید، آرد و نهاده‌های دامی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی از جمله برنامه‌های حمایتی در این حوزه بوده است.

خراسان جنوبی در جمع استان‌های پیشرو گردشگری عشایری

وی ادامه داد: خراسان جنوبی در میان پنج استان پایلوت گردشگری عشایری کشور قرار گرفته و در حوزه موزه‌های عشایری نیز به عنوان یکی از مجموعه‌های برتر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: حضور استان در نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی کشور در کنار ۱۲ استان دیگر نیز فرصتی برای معرفی و عرضه تولیدات و صنایع دستی عشایر فراهم کرده است.

خادمی‌نژاد همچنین از قرار گرفتن خراسان جنوبی در جمع ۱۵ استان منتخب طرح مکان‌محور شدن اطلاعات عشایری خبر داد و افزود: اجرای این طرح، شناخت دقیق‌تر پراکندگی، ظرفیت‌ها و نیازهای جامعه عشایری را امکان‌پذیر می‌کند.

وی از برگزاری نخستین همایش تعاونی‌های عشایری شرق کشور در خراسان جنوبی نیز خبر داد و گفت: این همایش با حضور چهار اتحادیه و شرکت تعاونی برگزار شد و زمینه تعامل بیشتر تشکل‌های عشایری منطقه را فراهم کرد.

خورشید هم پای کار عشایر آمد

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی با اشاره به توسعه انرژی‌های نو در مناطق عشایری بیان کرد: صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و عشایری کشور در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی با شرکت‌های تعاونی عشایری مشارکت مستقیم داشته است.

خادمی‌نژاد همچنین از توسعه فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در حوزه عشایر خبر داد و گفت: نخستین شماره نشریه داخلی امور عشایر استان تهیه و به وزیر کشور ارائه شده و کتابچه «عشایر در پهنه خراسان جنوبی» نیز منتشر شده است.

وی افزود: بیش از شش مستند با موضوع عشایر تولید شده و کلیپ‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی با محوریت زندگی عشایری، ایام عاشورا و بدرقه شهدای خدمت نیز تهیه و منتشر شده است.

تلاش برای جهش اعتبارات بحران

خادمی‌نژاد با اشاره به نیازهای زیرساختی مناطق عشایری گفت: برای سال جدید افزایش اعتبارات حوزه مدیریت بحران پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود این اعتبارات حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.

وی افزود: افزایش اعتبارات می‌تواند اجرای طرح‌های زیرساختی و رفع بخشی از مشکلات مناطق عشایری را سرعت ببخشد.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی در پایان با اشاره به حمایت دستگاه‌های اجرایی و مدیریت استان از جامعه عشایری گفت: تداوم این حمایت‌ها برای ارتقای خدمات و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی عشایر ضروری است.