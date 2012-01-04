ایجاد اشتغال رضایتمندی مردم را دبر خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال چهارشنبه با حضور عباس رهی استاندار سمنان و دیگر اعضاء در محل استانداری سمنان برگزار شد.

عباس رهی در این جلسه با اشاره به استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در استان عنوان کرد: باید حمایت لازم از سرمایه گذار صورت پذیرد و تمام بسترها در این خصوص فراهم نمائیم.

وی گفت: در پایان سال از دستگاه هایی که بتوانند بیشترین شغل را با کیفیت بالا در استان ایجاد نمایند تجلیل به عمل خواهد آمد.

استاندار سمنان اذعان داشت: 8 ارگان و دستگاه اجرایی مامور صدور مجوز مشاغل خانگی در استان هستند.

عباس رهی با اشاره به اینکه تا کنون هشت هزار و 255 مجوز اشتغال صادر شده است، افزود: از این تعداد سه هزار و 148 درخواست مشاغل خانگی برای دریافت تسهیلات به مبلغ 91 میلیارد ریال برای بانکها ارسال شده است.

رهی همچنین گفت: تاکنون صاحبان 336 طرح به میزان 11 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی دریافت کرده اند.

وی با اشاره به گزارش سامانه رصد اشتغال کشور که استانهای مختلف میزان اشتغال ایجاد شده را در آن به ثبت رسانده اند، اظهار داشت: 70 درصد از تعهدات اشتغال در استان سمنان پذیرفته شده است.

استاندار سمنان روند اشتغالزایی در استان را مطلوب دانست و ابراز امیدواری کرد تا با همت و تلاش مدیران استان این درصد افزایش پیدا کند.

همچنین در این جلسه فرمانداران شهرستان های تابعه استان نیز گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص اشتغال ایجاد شده شهرستانها در سال 90 ارائه کردند.