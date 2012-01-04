مصرف آب شرب در روستاهای مازندران 10.6 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین برزگر افزود: میانگین مصرف آب شرب روستایی در استان، قبل از قانون هدفمندی یارانه ها 16.1 درصد بوده که پس از اجرای این قانون، میانگین مصرف به 14.4 درصد رسید.

وی، استاندارد سرانه مصرف آب شرب روستایی را 15 الی 16 متر مکعب در ماه برابر با 15 الی 16 هزار لیتر خواند و گفت: بیش از 52 درصد مشترکان آب روستایی تا 15 متر مکعب در ماه آب مصرف کردند و مصرف 10 درصد از مشترکان بیش از 40 متر مکعب در ماه بوده که در ردیف مشترکان پر مصرف محسوب می شوند.

برزگر با اشاره به آب بها در تعرفه جدید اظهار داشت: متوسط آب بها در گذشته 682 ریال به ازای هر متر مکعب آب بوده که بعد از هدفمندی یارانه ها با افزایش 45 درصدی، هر متر مکعب آب 990 ریال قیمت گذاری شد که فقط شامل آب بها است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران، سهم صندوق هدفمند سازی یارانه ها را 216 ریال بابت هر متر مکعب آب مصرفی عنوان کرد و گفت: در تعرفه قبلی آبونمان، آب بها و جرایم مازاد بر الگوی مصرف در قبوض اعمال شده است.

وی ادامه داد: افزایش تعرفه قبض برای 90 درصد از مشترکان خانگی که مصرف ماهانه آنان کمتر از 40 هزار لیتر بوده حداکثر سه هزار تومان معادل 750 تومان به ازای هر نفر محاسبه می شود که کمتر از دو درصد مبلغ یارانه واریزی است.

برزگر افزود: در تعرفه آب بها جدید با صرفه جویی 10 تا 15 درصدی طبقات مختلف مصرف، به طور متوسط 35 درصد کاهش قیمت خواهیم داشت.

مدیر عامل آبفار مازندران اظهار داشت: با استناد به بند ج قانون هدفمندی یارانه ها 70 درصد مابه التفاوت از مبلغ آب بها افزایش یافته نسبت به تعرفه قبلی به حساب صندوق هدفمند سازی یارانه ها به منظور باز توزیع یارانه ها واریز می شود و 30 درصد مازاد آب بها برای جبران بخشی از هزینه های شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب در اجرای این قانون پرداخت می شود.