۲۰ درصد مشترکان آب در کهگیلویه و بویراحمد خارج از الگو مصرف کردند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهمنی عصر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: بررسی‌های شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حدود ۲۰ درصد از مشترکان، الگوی مصرف را رعایت نکرده‌اند که مطابق تعرفه‌های جاری، با افزایش مبلغ قبض مواجه شده‌اند.

صدور قبوض بر اساس آخرین دستورالعمل‌ها

وی با اشاره به ابلاغ تعرفه‌های آب و فاضلاب از سوی وزارت نیرو و شورای اقتصاد، گفت: کلیه قبوض صادره برابر آخرین دستورالعمل‌ها، قوانین و بخشنامه‌ها صادر گردیده است.

کاهش الگوی مصرف به ۱۴ متر مکعب

معاون مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در راستای مدیریت مصرف، الگوی مصرف آب خانگی استان به ۱۴ متر مکعب در ماه کاهش یافته است، افزود: این الگو در سال‌های گذشته ۱۷ متر مکعب بوده است.

معافیت مالیاتی خانوارهای نیازمند و راهنمای استعلام

وی با بیان اینکه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تا سقف الگو صورتحساب صفر دریافت می‌کنند، بیان کرد: مشترکان برای کاهش بار مالی قبوض، مصرف خود را مدیریت کنند.

بهمنی اضافه کرد: نحوه محاسبه قبوض و اطلاعات بیشتر در سایت شرکت به آدرس www.abf-kb.ir و همچنین پورتال شخصی مشترکان به آدرس www.myabfa-kh.ir قابل مشاهده است.