سه رشته ورزشی در شهرستان بشاگرد فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظامی پیش ازظهر جمعه در جلسه شورای ورزش شهرستان بشاگرد ضمن ارائه گزارش عملکرد اداره ورزش و جوانان بشاگرد از راه اندازی رشته های ورزشی کشتی، کاراته و بسکتبال در این شهرستان تا یک ماه آینده خبرداد و گفت: تمام تجهیزات این رشته ها خریداری شده است که با معرفی روسای هیئتهای ورزشی، این رشته ها در آینده نزدیک فعال می شود.

نظامی با بیان اینکه شهرستان بشاگرد ۱۱هیئت ورزشی بانوان و آقایان فعال و نیمه فعال دارد، افزود: ۲۰۰میلیون ریال برای خرید تجهیزات ورزشی به این شهرستان اختصاص داده شده که به زودی این تجهیزات خریداری و در اختیار هیئتها قرار خواهد گرفت.

نظامی با بیان اینکه سالن ورزشی چند منظوره شهر سردشت تا شش ماه آینده به بهره برداری می رسد، اظهارداشت: سالن ورزشی چند منظوره ورزشی شهر سردشت با گنجایش ۵۰۰نفر تماشاگر و زیربنای هزار و 200 متر مربع و اعتبار ۴۵۰ میلیون تومان با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

وی گفت: اکنون پنج هزار و 200 متر مربع فضای ورزشی سرپوشیده و شش سالن ورزشی و زمین چمن مصنوعی محله ای در شهر گوهران وجود دارد که جوانان، نوجوانان و ورزشکاران از این فضا استفاده می کند و نشان از کارنامه بسیار در خشان دولت در بخش ورزش است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بشاگرد همچنین از تخصیص اعتبار زمین چمن مصنوعی محله ای شهر سردشت خبر داد و گفت: سالن ورزشی روستای جگدان و بازسازی زمین فوتبال این روستا که قرار است توسط خیرین بازسازی و احداث شوند از پروژهای در دست اقدام این اداره است.

فرماندار شهرستان بشاگرد نیز با اشاره به احادیث و روایات ائمه معصومین و پیامبر بزرگوار اسلام در مورد ورزش گفت: نگاه به ورزش تحت عنوان این است که ورزش یک ارزش باید باشد چرا که بهترین ابزار مقابله با تهاجم فرهنگی ورزش است.

رضا ملانسب در ادامه ضمن تشکر از عملکرد مطلوب اداره ورزش و جوانان بشاگرد گفت: کارهای بسیار خوبی برای ورزش انجام گرفته اما هنوز کافی نیست و همه تلاشها باید جهت برنامه ریزی دقیق برای رفع مشکل زیر ساختها و عمران ورزش و تلاش جهت آموزش و سازماندهی ورزشکاران صورت گیرد.

فرماندار شهرستان بشاگرد از تمامی ادارات و هیئتها خواست تا با کمک همدیگر در جهت اعتلا و آوازه ورزشکاران بشاگردی در میادین بین المللی تلاش کنند .چرا که بشاگرد دارای استعدادهای بالقوه است و برای بالفعل رساندن آنها باید تلاش کرد.