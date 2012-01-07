سپاهان قهرمان لیگ تیراندازی جانبازان و معلولان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ باشگاهی تیراندازی امسال در سه مرحله برگزار شد که مرحله اول و دوم آن به ترتیب به میزبانی تبریز و اصفهان و مرحله سوم و پایانی به میزبانی ساری برگزار شد.



در بخش تیمی ، تیم فولاد مبارکه سپاهان در جایگاه نخست ایستاد و پس از آن تیم "خونه به خونه" مازندران و هیئت گیلان به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.



جلیل کوهپایه زاده، رئیس انجمن تیراندازی جانبازان و معلولان، اعلام کرد: این رقابت ها در هفت ماده ورزشی و دو سلاح تفنگ و تپانچه بادی در دو کلاس ایستاده و نشسته در دو گروه بانوان و آقایان برگزار شد.



برترین های بخش انفرادی نیز به شرح زیر اعلام شدند:

* منصور مظفری از تیم فولاد مبارکه سپاهان ، ماده تپانچه بادی ایستاده

* ساره جوانمردی از تیم فولاد مبارکه سپاهان، ماده تپانچه بادی ایستاده

* محمد علی دانشیان از تیم خونه به خونه مازندران، ماده تفنگ بادی ایستاده

* مریم شمالی از تیم فولاد مبارکه سپاهان، ماده تفنگ بادی ایستاده

* حسام حسن زاده از تیم هیئت گیلان، ماده تفنگ بادی درازکش

* آیت الله حیدری از تیم هیئت مرکزی، ماده تفنگ بادی ایستاده

* عطاالله زارعی از تیم فولاد مبارکه سپاهان ، ماده تفنگ بادی درازکش

