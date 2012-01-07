سپاهان قهرمان لیگ تیراندازی جانبازان و معلولان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ باشگاهی تیراندازی امسال در سه مرحله برگزار شد که مرحله اول و دوم آن به ترتیب به میزبانی تبریز و اصفهان و مرحله سوم و پایانی به میزبانی ساری برگزار شد.
در بخش تیمی ، تیم فولاد مبارکه سپاهان در جایگاه نخست ایستاد و پس از آن تیم "خونه به خونه" مازندران و هیئت گیلان به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.
جلیل کوهپایه زاده، رئیس انجمن تیراندازی جانبازان و معلولان، اعلام کرد: این رقابت ها در هفت ماده ورزشی و دو سلاح تفنگ و تپانچه بادی در دو کلاس ایستاده و نشسته در دو گروه بانوان و آقایان برگزار شد.
برترین های بخش انفرادی نیز به شرح زیر اعلام شدند:
* منصور مظفری از تیم فولاد مبارکه سپاهان ، ماده تپانچه بادی ایستاده
* ساره جوانمردی از تیم فولاد مبارکه سپاهان، ماده تپانچه بادی ایستاده
* محمد علی دانشیان از تیم خونه به خونه مازندران، ماده تفنگ بادی ایستاده
* مریم شمالی از تیم فولاد مبارکه سپاهان، ماده تفنگ بادی ایستاده
* حسام حسن زاده از تیم هیئت گیلان، ماده تفنگ بادی درازکش
* آیت الله حیدری از تیم هیئت مرکزی، ماده تفنگ بادی ایستاده
* عطاالله زارعی از تیم فولاد مبارکه سپاهان ، ماده تفنگ بادی درازکش
سومین و آخرین مرحله از رقابت های لیگ باشگاهی تیراندازی در حالی به کار خود پایان داد که تیم فولاد مبارکه سپاهان موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ باشگاهی تیراندازی امسال در سه مرحله برگزار شد که مرحله اول و دوم آن به ترتیب به میزبانی تبریز و اصفهان و مرحله سوم و پایانی به میزبانی ساری برگزار شد.
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