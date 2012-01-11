هیچگونه مد ایرانی ــ اسلامی برای ترویج در صدا و سیما ارائه نشده است

پروین سلیحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وظایفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترویج حجاب و عفاف بر عهده آنها گذاشته است گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی 31 بند در رابطه با وظایف صدا و سیما در خصوص ترویح حجاب عفاف به تصویب رسانده است. هرچند پیش از این نیز ما ترویج حجاب عفاف را بخشی از وظایف ذاتی خود می دانستیم و در دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مان بر آن تاکید داشتیم. همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت ارزیابی ما دستورالعمل هایی را بر اساس مصوبات شورای انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است و این موضوع در سیاست گذاریهای سالانه ما نیز در نظر گرفته می شود.

وی تاکید کرد: صدا و سیما آنقدر در حوزه حجاب و عفاف گسترده عمل کرده است که بیش از وظایف و 31 بند مصوبه شورای عالی انقلاب است اما آنچه دراین رابطه باید دقت شود استمرار در اجرایی کردن برنامه‌ها است.

او در پاسخ به برخی انتقادها به صدا و سیما در حوزه فرهنگسازی گفت: این انتقادها منصفانه نیست. در مورد تمامی پوشش بازیگران سریال هایی که در صدا و سیما تولید می شد به شدت دقت می شد و موردی را پیدا نخواهید کرد که در پوشش دچار اشکال باشد. در بیشتر آثار هنرپیشه نقش اول چادر به سر می کند و در سریال های که از پوشش چادر استفاده نمی کنند حجاب به شکل کامل رعایت می شود.

سلیحی در پاسخ به اینکه در برخی موارد آرایش خانم های بازیگر مورد انتقاد است گفت: این موضوع نیز در دستورالعملی که به چهر ه پردازان آثار تلویزیونی داده ایم آمده و تاکید کرده ایم مسئله گریم را با آرایش متفاوت است و در این حوزه دقت بیشتری کنند.

مشاور امور بانوان در صدا وسیما با اشاره به ساخت برنامه های با موضوع حجاب و عفاف گفت: در برنامه های گفتگو محور ما برنامه های بسیاری را با این موضوع ساخته ایم. در برنامه های نمایشی نیز تلاش کرده ایم با حمایت از فیلمنامه های دینی ــ قرانی آثار بیشتری در این زمینه ساخته شود. همچنین فراخوان های لازم را در این زمینه داده شده و تلاش می کنیم افرادی را تربیت کنیم تا در حوزه فیلمنامه نویسی ما را یاری کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا صدا و سیما در ترویج مد های ایرانی و اسلامی حمایتهای لازم را از طراحان نمی کند، گفت: در سال 85 قانون مد و لباس تصویب و بر اساس آن وزرات ارشاد مکلف به تشکیل کارگروه مد ولباس شد ، در این کارگروه چند دستگاه از جمله صدا و سیما مکلف شدند لباسها و مدهایی را که دارای نمادهای ایرانی و اسلامی است و مورد تایید این کارگروه است در صدا و سیما ترویج و تبلیغ کنند.

سلیحی بابیان این که هنوز الگوی مصوبی از این کارگروه به صدا و سیما ارائه نشده است گفت: وقتی مسیر قانونی ترویج مد ایرانی اسلامی تعریف شده است ما نیز باید از این طریق به ترویج الگوهای مورد تایید بپردازیم.

وی ادامه داد: پوشش هنرمندان تاثیر بسیاری درجامعه دارد و می توانند در ترویج الگوهای مصوب کمک بسیاری کنند اما تاکنون مدلی به ما ارائه نشده است.

به گفته سلیحی، زمانی تاثیرگذاری الگوهای اسلامی – ایرانی که توسط هنرمندان ترویج می شود بیشتر است که در خارج از محیط کاری نیز آنها بر اساس همین الگوها پوشش داشته باشند.