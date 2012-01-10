برنامه های محوری دهه آخر صفر در دامغان تشریح شد

حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری مراسم عزاداری همراه با سخنرانی حجت الاسلام برادران و مداحی سید مهدی میر علی اکبری به مدت سه شب از سوی هیئت رزمندگان اسلام در مسجد امیر المومنین(ع) دامغان از جمله این برنامه هاست.



وی تصریح کرد: حرکت کاروان اسرا از حسینیه حضرت ابالفضل(ع) دامغان به سوی حسینیه معصوم زاده در روز اربعین حسینی و دستجات سینه زنی و زنجیر زنی از حسینیه اباالفضل العباس(ع) دامغان به سوی حسینیه معصوم زاده(ع) این شهرستان با حضور پرشور هیئت های مذهبی از دیگر برنامه های مهم دهه آخر صفر در این شهر است.



تقوی حرکت دستجات سینه زنی و زنجیر زنی در سالروز رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) از آستانه مبارکه امامزادگان جعفر و محمد(ع) به سوی حسینه حضرت اباالفضل(ع) با حضور حداکثری هیئت های مذهبی همراه با قرائت زیارت حضرت رسول اکرم(ص) "از بعید" و حرکت هیئت مذهبی محبین ولایت در قالب دسته سینه زنی در روز 20 و 28 صفر از مسجد حضرت اباالفضل(ع) به سوی مسجد بلال شهرک بوستان را از دیگر برنامه های مذهبی دامغان به مناسبت دهه آخر صفر برشمرد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان تصریح کرد: آئین های متعدد دیگری به مناسبت این دهه از سوی هیئت های مذهبی، هیئت امناء مساجد، حسینه ها و روحانیان مستقر و طرح هجرت در سطح این شهرستان برگزار می شود.