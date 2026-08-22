رئیس کل دادگستری استان بوشهر: طرح اصلاح حریم دریا پیگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهراگیز عصر شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان دیر ، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در زمینه صیانت از حقوق عامه، اظهار کرد: حفظ حقوق عامه، پیگیری حقوق مردم و حفاظت از بیت‌المال از اولویت‌های مهم دادگستری استان بوشهر است و در این مسیر، موضوعات مختلفی با جدیت دنبال شده است.

وی با اشاره به پیگیری مطالبات مردم در زمینه حق آلایندگی افزود: دستگاه قضایی استان در راستای احقاق حقوق مردم مناطق پیرامونی صنایع و پیگیری حق آلایندگی، اقدامات مؤثری انجام داده و این موضوع با هدف تحقق عدالت و رفع دغدغه‌های مردم در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به پرونده مرتبط با حریم ۶۰ متری گفت : در راستای سفر رئیس قوه قضاییه، پیگیری‌ها و دستورات ایشان و همچنین تلاش‌های بابایی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رأی این پرونده در شهرستان دیر صادر شده که در صورت قطعی‌شدن ، برای حدود ۷۵۰پلاک ثبتی تعیین‌کننده است و بر اساس آن، دارندگان سند باید برای تعویض سند اقدام کنند و افراد فاقد سند نیز مطابق قانون درخواست تعیین‌تکلیف خود را ثبت خواهند کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر به تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی و رفع مشکلات فعالان حوزه پرورش ماهی و میگو در حریم دریا اشاره کرد و گفت :با همکاری بزرگمهر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، دستور تشکیل کارگروهی ویژه برای رسیدگی به مسائل فعالان پرورش ماهی و میگو که از سال ۱۳۹۰ به بعد در حریم دریا مشغول فعالیت بوده‌اند، صادر شده است.

وی افزود: با توجه به طرح موضوع حریم دریا و اصلاحات قانونی انجام‌شده در سال ۱۴۰۲ و ورود دستگاه‌های مرتبط از جمله آب منطقه‌ای، ضرورت دارد وضعیت بهره‌بردارانی که پیش از سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، به‌صورت دقیق بررسی شود.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: این کارگروه با بهره‌گیری از ظرفیت قضات و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، راهکارهای قانونی لازم را برای حل مشکلات این افراد ارائه خواهد کرد تا ضمن صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، حقوق فعالان باسابقه این حوزه نیز مورد توجه قرار گیرد.

مهرانگیز ابراز امیدواری کرد: با تصمیمات این کارگروه، مسائل و دغدغه‌های پرورش‌دهندگان ماهی و میگو در حریم دریا برطرف شود.

مهرانگیز در ادامه با تأکید بر ضرورت رسیدگی دقیق، سریع و عادلانه به پرونده‌های قضایی بیان کرد: دادگستری رسیدگی به پرونده‌های مختلف را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش بر این است که ضمن رعایت حقوق طرفین، از اطاله دادرسی جلوگیری و رضایتمندی مردم افزایش یابد.

وی در ادامه از خدمات و تلاش‌های آقای زارع در مدت تصدی مسئولیت ریاست دادگستری شهرستان دیر قدردانی کرد و برای آقای حاجی‌زاده، رئیس جدید دادگستری شهرستان دیر، در انجام وظایف و خدمت به مردم این شهرستان آرزوی توفیق کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ابراز امیدواری کرد: با تعامل و همکاری مسئولان محلی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه قضایی، روند خدمت‌رسانی به مردم شهرستان دیر و پیگیری مطالبات قانونی آنان با قوت بیشتری ادامه یابد.