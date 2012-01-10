آموزش فنی و حرفه ای کرمانشاه می تواند نیروهای کار متخصص را تربیت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر سه شنبه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه طی نشستی که با رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور داشت آمادگی خود را برای ارائه آموزشهای فنی وحرفه ای به کشور عراق اعلام کرد.

در این جلسه، فرشید امیری، با تاکید بر توانمندیها و پتانسیل های مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای جمهوری اسلامی ایران گفت: این اداره کل با راه اندازی کارگاههای جدید و متناسب با نیاز بازارهای داخلی و خارجی می تواند با ارائه توانمندیهای خود در رشته های مهارتی متنوع و مختلف نظیر ساختمان سازی نوین به روش LSF و ICF و کارگاه UPVC در راستای ارتقاء سطح مهارت، نیروهای کار متخصص و ماهر را تربیت کند.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه ویژه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور افزود: علاوه بر ارائه آموزشهای مهارتی به جوانان عراقی در استان و با استفاده از کارگاه و تجهیزات این اداره کل می توانیم این توانمندیها را در داخل کشور عراق نیز با بکارگیری مربیان مجرب ارائه دهیم.

توسعه منابع انسانی کشور عراق از طریق ارائه آموزشهای مهارتی ویژه از دیگر اهداف این مذاکره بود.

در پایان این نشست، معصومی رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در غرب کشور از کارگاههای آموزشی مختلف مراکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران و برادران کرمانشاه بازدیدکرد و از نزدیک با امکانات، تجهیزات و قابلیت های مهارت آموزی در این مراکز آشنا شد.

براساس این گزارش، تجهیز و راه اندازی کارگاه های جدید درکشور عراق با بهره مندی از دستگاه ها، ماشین ابزار و امکانات و تجهیزات ساخت متخصصان داخل کشور از دیگر محورهایی بود که مورد بحث و بررسی قرارگرفت.