دانش آموزان قربانی تروریستها/ دستگیری عاملان حمله به زائران حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، منابع امنیتی عراقی در استان بابل اعلام کردند: در نتیجه عملیاتی در منطقه "النیل" در شمال شرق "الحله" سه نفر از مظنونین حملات دیروز به زائران حسینی دستگیر شدند.

از سوی دیگر "دلیر حسن" از مسئولان امنیتی استان دیالی گفت : اکثر حملات کنونی در عراق از سوی عوامل نسل سومی القاعده که بسیار خطرناک هستند طراحی و انجام می شود.ضربات کوبنده نیروهای امنیتی عراق سبب کاهش توان القاعده شده است.

منابع وابسته به پلیس استان صلاح الدین گفت : بر اثر بمب کار گذاشته شده در جنوب تکریت، سه دانش آموز عراقی کشته شدند. این بمب در منطقه "یثرب" پیش از ظهر امروز منفجر شد که بر اثر آن سه کودک که در حال رفتن به مدرسه ابتدایی بودند کشته شدند.

در کرکوک نیز منابع امنیتی با اشاره به شلیک چند موشک کاتیوشا به مقر نیروهای عراقی در جنوب این شهر از خنثی شدن دو تلاش مشابه خبر دادند.

از سوی دیگر "علی الفریجی" از فرماندهان ارتش عراق در استان نینوی گفت : نیروهای ارتش عراق صبح امروز در عملیاتی در جنوب "موصل"، 17 مظنون تروریستی را بازداشت و چندین موشک کاتیوشا آماده شلیک را خنثی کردند.

منابع وابسته به پلیس استان صلاح الدین نیز اعلام کردند: بر اثر انفجار خوردوی بمبگذاری شده در شمال تکریت متعلق به کارمندان اداره کشاورزی این استان دو نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

این منابع در استان دیالی بیان کردند: بر اثر انفجار بمب در منطقه "اکباشی" در مسیر عبور نیروهای عراقی یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.