ساختمانهای سپاهان شهر متناسب با فضای دینی ساخته شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکراصفهانی اظهار داشت: امروز تعداد جرایم، دامنه و گسترش آن نسبت به 30 سال گذشته قابل قیاس نیست.

وی با بیان اینکه امروزه بسیاری از جرایم از معماری ساختمانها و فضای شهری نشات می‌گیرد، تصریح کرد: روح انسانی در معماری ساختمان‌ها نادیده گرفته شده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه شهرداری باید در این مسیر گام بردارد، ادامه داد: در سپاهان شهر اصفهان به جز خوابگاه چیز دیگری احداث نشده است.

وی با بیان اینکه باید ساختمانهای شهر متناسب با فضای دینی این شهر ساخته شوند، گفت: داشتن امنیت و زندگی ایمن یکی از موضوعات مورد توجه انسان در همه قرون و اعصار است.

ذاکراصفهانی با بیان اینکه رویکرد جدید نیروی انتظامی اصفهان، فرهنگی و متناسب با شرایط زمانه است، تصریح کرد: ما نیازمند تدابیر خاص برای پیشگیری و مقابله با جرایم هستیم.

وی جامعه را موظف به بسترسازی مناسب برای ایجاد و حفظ آرامش دانست و اضافه کرد: این موضوع تنها توسط یک دستگاه آن هم نیروی انتظامی و قضایی محقق نمی‌شود و همه ارگانها باید به سهم خود وارد صحنه شوند.

استاندار اصفهان دو عامل اساسی «انسان و طبیعت» را در ایجاد جرم و بزه موثر دانست و بیان داشت: برای مجموعه عواملی که از طرف طبیعت چون سیل و زلزله موجب ایجاد ناامنی در جامعه می‌شود راحت‌تر می‌توان تصمیم‌گیری کرد زیرا کنترل بر روی طبیعت بیشتر از انسان است.

وی با بیان اینکه کنترل عاملی به نام «انسان» که نقشی اساسی در ایجاد ناامنی دارد، پیچیده‌تر است، گفت: با این وجود برای هر دو عامل باید برنامه‌ریزی کرد و از قبل آموزش‌ها و تجهیزات لازم برای مقابله با هر عاملی که مخل امنیت است تدارک دیده شود.

ذاکر اصفهانی با اشاره به پیوند مستقیم بین معماری فضاهای شهری و مناسبات اجتماعی، صنعتی و اقتصادی تاکید کرد: این موضوع بر روی استانداردهای شیوه زندگی افراد جامعه تأثیر گذاشته و در این میان فضای رسانه‌ای که ذهن‌ها را تحت کنترل خود گرفته نیز بی‌تأثیر نبوده است.

وی با بیان اینکه امنیت شهری یکی از مؤلفه‌های حقوق شهروندی است، اضافه کرد: به همین منظور پیشگیری و مقابله با عوامل بروز ناامنی در جامعه در دستور کار نیروی انتظامی است.

استاندار اصفهان اظهار داشت: شناخت و استفاده از ابزارها و تجهیزات روز برای مقابل با عوامل ناامنی در جامعه ضروری است.