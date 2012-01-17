به گزارش خبرنگار مهر در جلسه روز سه شنبه شورای شهر، رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به ارائه گزارش نظارتی در خصوص حسن اجرای مصوبه بودجه سال 90 شهرداری تهران پرداخت و گفت: 83 درصد از 851 پروژه عمرانی مستمر و غیر مستمری که در بودجه سال 90 شهرداری وجود داشت توسط کارشناسان کمیسیون بازدید و بررسی شد.

پس از ارائه این گزارش، سید مناف هاشمی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با بیان این که در بحث بودجه، این گزارش نسبی بوده و روند کلان بودجه در آن مطرح شده است گفت: بر اساس شاخص هایی که در این بودجه مشخص شده 98 درصد از موافقت نامه ها طبق تاریخ معین صورت گرفته و در بحث نقدینگی نیز روند نقدینگی از 41 درصد ، 10 درصد بهبود داشته و به طور کلی مسیر به سمت مثبت پیش می رود.

وی افزود: شهرداری به سمت برنامه ای کار کردن می رود و در این راستا بودجه به سه بخش جاری، هزینه ای و سرمایه ای تقسیم شده که بودجه جاری سال 90 صد در صد محقق شده و بودجه هزینه ای 65 تا 70 درصد و در بودجه سرمایه ای 30 تا 50 درصد و در برخی موارد نیز به صورت غیر نقدی جبران شده است.

همچنین در این جلسه، مرتضی طلایی در این رابطه گفت: زمانی که این گزارش را با گزار ش سال های گذشته مقایسه می کنیم می بینیم که روند خوبی را طی کرده است و می توان با بهره گیری از این گزارش و همکاری مدیریت شهری برنامه سال 91 را به گونه ای تهیه کنیم که کاربردی تر، جامع تر و کامل تر باشد.

وی افزود: امسال شاید بهترین فرصت برای ما باشد تا بتوانیم آنچه را در شورای سوم شروع کردیم در سال آینده محقق کنیم و تمامی پروژه های نیمه تمام و باقی مانده را به سرانجام برسانیم.

همچنین در ادامه جلسه، سخنگوی شورای شهر افزود: تحقق درامدهای غیر نقدی پیش بینی شده نسبت به سال های قبل افزایش داشته و بخش اعظمی از مغایرت هایی که در حوزه غیر نقدی و نقدی در سنوات گذشته وجود داشت برطرف شده است و در حوزه غیر نقدی توانستیم اقدامات جدی انجام دهیم.

دانشجو خاطرنشان کرد: همچین نظارت پذیری بیشتری را در بدنه شهرداری شاهد هستیم و تعامل بین شورا و شهرداری به صورت مثبت ادامه دارد که در این زمینه هم از کمیسیون برنامه و بودجه و هم از مسئولان شهری تشکر می کنیم.

در این جلسه همچنین علیرضا دبیر نیز گفت: با تعامل مثبتی که بین شهرداری و شورای شهر وجود دارد امیدواریم کارها به نحو مطلوب هرچه سریع تر به انجام رسد.

همچنین در ادامه جلسه امروز ، خسرو دانشجو در رابطه با بررسی اعتراض فرمانداری به متن مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در شهر تهران اظهار داشت: شورای شهر پیشنهاد نرخ ها را به شورای عالی ترافیک می دهد و تعیین تکلیف در شورای شهر صورت می گیرد و پس از اصلاحات این نرخ ها به تصویب می رسد بنابراین نیازی نبود فرمانداری به پیشنهاد شورا اعتراض کند چراکه می توانست اصلاحات را در شورای عالی ترافیک اعمال کند و اساسا پیشنهاد مورد اعتراض قرار نمی گیرد.

براین اساس خادم نیز در این رابطه گفت : به هر حال فرمانداری اعتراض کرده و ما نیز باید روند را به طور قانونی پیگیری کنیم.

همچنین در ادامه معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به طرح این موضوع که 89 درصد بودجه نقدی و 120 درصد بودجه غیر نقدی قابل تخصیص بود چطور یک پروژه پول کم می آورد گفت: امسال برای شهرداری از نظر فاینانس سالی خاص بود چراکه ما برای تحقق فاینانس ناچار شدیم 600 میلیارد تومان بدهی بانک ها را پرداخت کنیم که از 15 سال قبل مانده بود و باید آنها را تعیین تکلیف می کردیم ، به این دلیل از کمیته تخصیص اجازه گرفتیم که بتوانیم این مشکل را حل کنیم .

وی ادامه داد: برای گشایش فاینانس باید 15 درصد پیش پرداخت بدهیم که در مورد پروژه امام علی (ع) این 15 درصد، 70 میلیارد تومان شده است ، همچنین برای گشایش فاینانس پروژه صدر-نیایش نیز با اعتبار قابل توجهی مواجه شده ایم.

