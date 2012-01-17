حمایت از انتقال دانش محققان ایرانی خارج/ پشتیبانی از تجهیز دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه روز سه شنبه در هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی افزود: همچنین ایجاد فرصت های تحقیقاتی برای محققان جوان در دوره های پسادکتری به ویژه از کشورهای اسلامی، مورد حمایت معاونت علمی خواهد بود.

وی گفت: به دستور رئیس جمهور، معاونت علمی مکلف شده است که پیشنهاداتی برای تصویب در شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه کند که یکی از بندهای مهم آن پشتیبانی از امکانات تجهیزاتی دانشگاهها به ویژه دانشگاههای نخبه پرور است.

سلطانخواه افزود: محققان در رده های مختلف مورد حمایت مالی و معنوی قرار می گیرند و معاونت علمی به صورت گسترده برای به نتیجه رسیدن طرح های کلان ملی تلاش می کند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید "مصطفی احمدی روشن" تاکید کرد: این ترورها نشان دهنده این است که راهی که مردم ایران برای پیشرفت انتخاب کرده اند، راه درستی است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به طرح شهاب که به شناسایی و هدایت استعدادهای تحصیلی دانش آموزان می پردازند، گفت: این طرح از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده و در استان هرمزگان به اجرا در آمده است. در واقع با اجرای این طرح، هدف گذاری شده تا کشور غنی از استعدادهای برتر باشد.

وی افزود: پرداخت ودیعه وام مسکن به دانشجوان متاهل و حمایت از پروژه های تحقیقاتی و استادیاران جوان از دیگر موضوعات حمایتی معاونت علمی از محققان است.