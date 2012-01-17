استان البرز میزبان کوهنوردان وزارت راه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال هماهنگیهای انجام شده قرار است که اداره کل راه و ترابری استان البرز میزبان کوهنوردان سراسری وزارت راه شود.

کوهنوردان وزارت راه روز پنجشنبه مورخ 29 دی ماه سال جاری، قله کاهار واقع در گچسر، (محور کرج – چالوس) را صعود خواهند کرد.

این قله چهار هزار و 108 متر ارتفاع دارد و طبق برنامه ریزی های انجام شده، این کوهنوردان در تاریخ یادشده، این قله را صعود خواهند کرد.

مدیرکل راه و ترابری استان البرز در این زمینه از دست اندرکاران امر یادشده که اداره کل راه و ترابری البرز را به عنوان میزبان کوهنوردان انتخاب کرده اند، تقدیر و تشکر کرد.

علی اصغر رضوی افزود: استان البرز به دلیل داشتن پتانسیلهای مربوطه و موقعیتهای جغرافیایی به عنوان میزبان کوهنوردان در این زمینه انتخاب شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان البرز برای همه کوهنوردان آرزوی صحت و سلامت کرده است.