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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۴۰

استان البرز میزبان کوهنوردان وزارت راه می شود

استان البرز میزبان کوهنوردان وزارت راه می شود

کرج - خبرگزاری مهر: استان البرز با همکاری اداره کل راه و ترابری این استان، میزبان کوهنوردان سراسری وزارت راه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال هماهنگیهای انجام شده قرار است که اداره کل راه و ترابری استان البرز میزبان کوهنوردان سراسری وزارت راه شود.

کوهنوردان وزارت راه روز پنجشنبه مورخ 29 دی ماه سال جاری، قله کاهار واقع در گچسر، (محور کرج – چالوس) را صعود خواهند کرد.

این قله چهار هزار و 108 متر ارتفاع دارد و طبق برنامه ریزی های انجام شده، این کوهنوردان در تاریخ یادشده، این قله را صعود خواهند کرد.

مدیرکل راه و ترابری استان البرز در این زمینه از دست اندرکاران امر یادشده که اداره کل راه و ترابری البرز را به عنوان میزبان کوهنوردان انتخاب کرده اند، تقدیر و تشکر کرد.

علی اصغر رضوی افزود: استان البرز به دلیل داشتن پتانسیلهای مربوطه و موقعیتهای جغرافیایی به عنوان میزبان کوهنوردان در این زمینه انتخاب شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان البرز برای همه کوهنوردان آرزوی صحت و سلامت کرده است.

کد مطلب 1511867

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