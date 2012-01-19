رئیس هئیت ورزشهای سه گانه کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در مجمع انتخابات هیئت ورزش های سه گانه استان کردستان "سعید ملک الکلامی"با کسب حداکثر آراء به عنوان رئیس هئیت ورزش های سه گانه این استان انتخاب شد.

این انتخابات در حالی برگزار شد که تنها کاندیدای پست ریاست هیئت ورزش های سه گانه سعید ملک الکلامی بود که با انتصاب تمامی آرا به مدت چهار سال ریاست هیئت ورزش های سه گانه استان را برعهده گرفت.

ورزش های سه گانه شامل شنا، دوچرخه سواری و دو است که با توجه به پتانسیل استان امکان پیشرفت و توسعه این ورزش در استان کردستان بسیار زیاد است.

رئیس جدید هیئت ورزش های سه گانه استان کردستان در این مراسم طی سخنانی خواستار حمایت های مالی فدراسیون از ورزش های سه گانه در این استان شد و گفت: برای ساماندهی فعالیت های سه گانه در استان اداره کل ورزش و جوانان کردستان به تنهایی قادر به رفع مشکلات مالی این رشته نیست.

سعید ملک الکلامی با بیان اینکه در استان کردستان استعداد های مناسبی در رشته ورزش های سه گانه وجود دارد، بیان کرد: انتظار می رود با برنامه ریزی درست، حمایت مالی و جذب ورزشکاران مناسب بتوانیم ورزش سه گانه استان را تا سطح ملی و جهانی ارتقاء دهیم.

در این مراسم همچنین دبیر فدراسیون ورزشهای سه گانه کشور بیان کرد: با توجه به توانایی های ملک الکلامی و داشتن پتانسیل های بالای استان انتظار می رود که کردستان در آینده نزدیک به یکی از استان های برتر ورزش های سه گانه تبدیل شود.