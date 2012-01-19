4000 تن سیب زمینی کردستان به خارج از کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم حسن نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه کار گروه امور اقتصادی و تولیدی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به اینکه محصول سیب زمینی استان از دو شهرستان قروه و دهگلان تامین می شود از لحاظ دارا بودن ازت موردی ندارد و به همین دلیل یکی از مرغوب ترین کالای صادراتی استان است.

وی با اشاره به اینکه استان کردستان دارای ظرفیت ویژه برای تولید بالای سیب زمینی در سطح کشور است، افزود: مرغوب نبودن برخی از محصولات همجوار و صادر کردن آن به خارج از کشور می تواند به بخش صادرات این محصول در استان کردستان آسیب جدی برساند.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان یادآور شد: رسیدگی به این مشکل نیازمند برگزاری جلسات ویژه ای با اتاق بازرگانی استان های همجوار است و این امر باید با پیگیری مسئولان به جد برسی شود.

حسن نژاد بیان کرد: با نظارت بیشتر بر صادرات، مشخص کردن صادر کنندگان و توجه به استاندارد بودن محصول سیب زمینی باید مشکل صادرات سیب زمینی نامرغوب به زودی حل شود تا زمینه برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان فراهم شود.

وی در پایان اظهار داشت: با توجه به عقد تفاهم نامه با کشور ترکیه و ادامه صادرات به کشور عراق، صادرات محصولات و تولیدات کشاورزی استان در آینده نزدیک با تحول چشمگیری رو به رو می شود.

