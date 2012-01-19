14 محله آلوده و جرم خیز خرم آباد پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن پاکزاد با اشاره به دستگیری 103 نفر متخلف در پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در خرم آباد اظهار داشت: ماموران کلانتری و پاسگاههای خرم آباد با هماهنگی مقام قضایی اقدام به پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز و برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر در 14 محله خرم آباد کردند.

وی تصریح کرد: در این پاکسازی 65 نفر معتاد تابلو، شش نفر مشمول غایب و 9 نفر مزاحم خیابانی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد با بیان اینکه در جریان پاکسازی نقاط آلوده خرم آباد 22 دستگاه موتور سیکلت و 15 دستگاه خودرو متخلف توقیف شده است، افزود: در اجرای طرح پاکسازی سد معبر بازار نیز 18 نفر معتاد دستگیر و به کمپهای ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

سرهنگ پاکزاد ادامه داد: توقیف چهار دستگاه خودرو، هشت دستگاه موتور سیکلت متخلف، کشف مقداری مواد مخدر و دستگیری 5 نفر مزاحم خیابانی از دیگر اقدامات صورت گرفته در قالب طرح پاکسازی مناطق آلوده بوده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه در قالب این طرح به طور کلی 103 نفر دستگیر شده اند، یادآور شد: طی روز گذشته 31 دستگاه موتور سیکلت و 19 دستگاه خودرو متخلف نیز توقیف شده اند.