نخستین زیرگذر منتهی به طرحهای مسکن مهر بندرعباس احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید دستوان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انعقاد تفاهمنامه ای برای احداث زیرگذر منتهی به پروژه مسکن مهر بندرعباس، عنوان کرد: پیرو مصوبات شورای مسکن استان هرمزگان در تاریخ 30 مهر ماه سال جاری که با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار هرمزگان برگزار شد، تفاهم نامه ای سه جانبه میان اداره کل مسکن و شهرسازی هرمزگان، شهرداری بندرعباس و معاونت امور عمرانی استانداری هرمزگان برای تسریع در احداث نخستین زیرگذر منتهی به پروژه های مسکن مهر بندرعباس منعقد گردید.

وی ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه شهرداری بندرعباس متعهد شد عملیات اجرایی این زیرگذر را تا پایان سال جاری در ضلع شرقی شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس به اتمام برساند.

مدیرکل مسکن و شهرسازی هرمزگان با اشاره به کمک 15 میلیارد ریالی اداره کل مسکن و شهرسازی هرمزگان به شهرداری بندرعباس برای احداث این زیرگذر، عنوان کرد: اداره کل مسکن و شهرسازی هرمزگان طی روزهای گذشته مبلغ پنج میلیارد ریال از محل یارانه های تخصیصی وزارت راه و شهرسازی برای احداث این زیرگذر به شهرداری بندرعباس پرداخت کرد که با پرداخت این مبلغ مجموع کمک اداره کل مسکن و شهرسازی برای احداث زیرگذر به 15 میلیارد ریال رسید.

دستوان اظهار داشت: تکمیل این طرح از اولویتهای طرح مسکن مهر بندرعباس محسوب می شود و استاندار هرمزگان نیز روی احداث آن تاکید داشته است.