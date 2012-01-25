روشهای تبلیغی در آذربایجان غربی به روزرسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده عصر چهارشنبه در نشست مبلغان، روحانیون و طلاب استان افزود: تبلیغ جزو ابزارهای مهم جهان اسلام جهت اشاعه دین مبین اسلام در جوامع مختلف به شمار می رود و باید به ضرورت به روز رسانی آن بیش از پیش توجه شود.

وی تعمیق شعائر دینی و جذب جوانان به سوی مسائل دینی را در گرو حضور فعال روحانیت در جامعه دانست و گفت: حضور روحانیت در جامعه باعث حل مسائل دینی و بسط مبانی دینی در جامعه می شود که باید این امر تحقق یابد.

جلال زاده، اتخاذ تمهیدات لازم جهت حضور فعال روحانیون در جامعه را ضروری دانست و اظهارداشت: با توجه به ظرفیت موجود در استان از لحاظ وجود تعداد مبلغین دینی و حضور این روحانیون در ایام تبلیغ باید امکانات لازم جهت حضور آنان محیا گردد که تشکیل شورای تبلیغ در استان می تواند در ساماندهی این امر موثر واقع شود.

استاندارآذربایجان غربی از مساجد به عنوان محوریت فعالیتها و برنامه های تبلیغی نام برد و افزود: با توجه به اینکه آغاز رسالت جهانی پیامبر گرامی اسلام از مساجد صورت گرفته است باید برنامه های تبلیغی نیز از مساجد آغاز شود.

شورای تبلیغ در آذربایجان غربی تشکیل شود

جلال زاده خواستار تشکیل شورای تبلیغ در استان شد و گفت: این شورا باید به مسئولیت حوزه علمیه استان و زیر نظر این حوزه تشکیل شود.

وی ساماندهی حضور مبلغین در ایام تبلیغ در استان را از جمله اهداف مهم تشکیل این شورا عنوان و اعلام کرد: این شورا وظیفه شناسایی مکانهای مهم تبلیغی به خصوص روستاها و فرستادن مبلغان دینی و علما و روحانیون به این مکانها را برعهده خواهد داشت.

جلال زاده تاکید کرد: روستاهای پر جمعیت و روستاهای مرزنشین و همچنین روستاهایی که تا به حال مبلغ دینی به آنجا اعزام نشده است، باید در اولویت برنامه های این شورا قرار گیرد.

حجت الاسلام قهرمانی، مدیر حوزه های علمیه استان هم در این جلسه وظیفه روحانیت را تبلیغ علمی و عملی دین مبین اسلام دانست و افزود: با همت روحانیت باید یک فضای تبلیغی در استان ایجاد شود که در این راه باید روحانیون از جان و مال و حیثیت خود دراین راه بگذارند و از هیچ چیزی دریغ ننمایند.

وی در ادامه خواستار ساماندهی فضاهای موجود برای اسکان مبلغین اعزامی از قم به استان شد.

در ادامه این نشست 10 نفر از روحانیون در حضور استاندار آذربایجان غربی به ارائه دیدگاههای خود جهت آسیب شناسی فرهنگی جامعه و راهکارهای موجود در این زمینه پرداختند.