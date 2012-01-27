بهسازی راههای روستایی بابل سرعت گرفته است

رضا اباذری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راه روستایی به عنوان بخشی از توسعه روستایی، یکی از فعالیتها و وظایف این اداره را تشکیل می دهد.

وی اظهار داشت: این مهم شامل احداث، آسفالت و نگهداری راههای روستایی اعم از ترمیم و لکه گیری آسفالت، خط کشی راههای آسفالته، نصب علائم، شانه سازی و پاکسازی حریم راههای روستایی است.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان بابل افزود: این اداره اقدامات گسترده ای را در این خصوص در دست اجرا داشته که از جمله می توان به عملیات بهسازی و آسفالت محور روستایی هری کنده به طول 1.5 کیلومتر و محور روستایی بهارستان به طول یک کیلومتر با صرف اعتباری بالغ بر دو هزار و 500 میلیون ریال توسط این اداره اشاره کرد.

اباذری افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر با توجه به نگاه دولت به توسعه روستاها و در راستای شعار عدالت محوری و محرومیت زدایی، اقدامات مؤثری در زمینه احداث و بهسازی راههای روستایی در استان انجام گرفته است.

شهرستان بابل دارای ۹۹۶ کیلومتر راه روستایی است.