پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تحولی بزرگ در جهان بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی امروز یکشنبه در دیدار با رئیس و اعضای ستاد برگزاری بزرگداشت دهه مبارک فجر در استان مرکزی افزود: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی طرفداران حق، مظلومان و مستضعفان را برای مبارزه با دیکتاتورها و نظام سلطه امیدوار کرد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران موجب شد تا چهار دیکتاتور و عامل نظام سلطه بر اثر موج بیداری اسلامی کشورهای مسلمان از صحنه نظام سیاسی خارج شوند.

وی گفت: خداوند ملت ایران اسلامی را دوست داشت که انقلاب اسلامی را به عنوان نعمت بزرگ الهی بر ملت ایران عطا وولی فقیه را به عنوان حاکم عادل اسلامی قرار داد.

امام جمعه اراک افزود: به برکت وجود ولایت فقیه و پشتیبانی ملت، ایران در اوج قدرت و اقتدار است ولی آمریکا در حال فروپاشی است.

وی افزود: موفقیت ها، خدمات و دستاوردهای 33 سال گذشته انقلاب اسلامی به خصوص در صنایع هوا فضا، انرژی صلح آمیز هسته ای، سوخت موشک، صنایع دفاعی، سلول های بنیادین و نانو قابل قیاس با 300 ساله تاریخ ایران نیست.

امام جمعه اراک افزود: دهه مبارک فجر امسال با هفته وحدت و نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و سالروز ولادت با سعادت پیامبر اعظم(ص) همزمان شده که نوید بخش بهار در بهار است.

وی گفت: استان مرکزی متعلق به امام راحل است ودر زمینه برگزاری باشکوه برنامه های دهه فجر باید الگو باشد و مسئولان و اعضای ستاد دهه مبارک فجر استان مرکزی برای برگزاری برنامه های این دهه بیش از پیش تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: برگزاری باشکوه برنامه های دهه مبارک فجر زمینه حضور گسترده ملت را در پای صندوق های اخذ رای در 12 اسفند ماه آتی ر ا فراهم می کند.

در دهه فجر 2600 برنامه در استان برگزار می شود

حجت الاسلام عباس هاشمی مسئول شورای هماهنگی استان مرکزی در این دیدار گزارشی از فعالیت های انجام شده در کمیته ها دهه فجر انقلاب اسلامی استان مرکزی ارائه داد .

وی گفت: 250 کمیته و 25 ستاد برای انجام دو هزار و 600 برنامه در این استان تشکیل شده است.