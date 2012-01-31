احتمال مسدود شدند راههای روستایی پاوه وجود دارد

ابراهیم شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف در شهرستان پاوه گفت: بارش برف از ساعت 24 دیشب در این شهرستان آغاز شده است و هم اکنون این بارشها ادامه دارد.

رئیس راه و ترابری شهرستان پاوه تاکید کرد: هم اکنون نیروهای این اداره در راههای منتهی به شهرستان پاوه مستقر شده اند، با انجام نمک پاشی، تیغه زنی و برف روبی تمامی این راهها را باز نگه داشته اند.

شهریاری افزود: از زمان بارش برف در این شهرستان، تمامی ماشین آلات این اداره در مسیرها و گردنه های برف گیر این شهرستان برای مقابله با هرگونه شرایط خاص طبیعی مستقر شده اند.

رئیس راه و ترابری پاوه با اشاره به اینکه همه راههای این شهرستان باز هستند، گفت: اولویت ابتدایی ما باز نگه داشتن راههای اصلی و سپس راههای فرعی است که این دو مهم انجام شده است و در حال بروف روبی در جاده های روستایی این شهرستان هستیم.

شهریاری افزود: در صورت ادامه بارش برف به این شدت، احتمال مسدود شدن راههای روستایی پاوه دور از انتظار نیست، لذا نیروهای این اداره به حالت آماده باش کامل درآمده اند.

رئیس راه و ترابری شهرستان پاوه در پایان گفت: از رانندگان که قصد سفر و خروج از این شهرستان را دارند، درخواست می شود حتما وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی مجهز کنند.

براساس این گزارش، هم اکنون عبور و مرور در مسیرهای شهرستان پاوه و درگیر شهرستان همجوار با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

