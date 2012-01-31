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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

شهریاری در گفتگو با مهر:

احتمال مسدود شدند راههای روستایی پاوه وجود دارد

احتمال مسدود شدند راههای روستایی پاوه وجود دارد

پاوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری شهرستان پاوه گفت: در صورت ادامه بارش برف به این شدت، احتمال مسدود شدند راههای روستایی پاوه دور از انتظار نیست، لذا نیروهای این اداره به حالت آماده باش کامل درآمده اند.

ابراهیم شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف در شهرستان پاوه گفت: بارش برف از ساعت 24 دیشب در این شهرستان آغاز شده است و هم اکنون این بارشها ادامه دارد.

رئیس راه و ترابری شهرستان پاوه تاکید کرد: هم اکنون نیروهای این اداره در راههای منتهی به شهرستان پاوه مستقر شده اند، با انجام نمک پاشی، تیغه زنی و برف روبی تمامی این راهها را باز نگه داشته اند.

شهریاری افزود: از زمان بارش برف در این شهرستان، تمامی ماشین آلات این اداره در مسیرها و گردنه های برف گیر این  شهرستان برای مقابله با هرگونه شرایط خاص طبیعی مستقر شده اند.

رئیس راه و ترابری پاوه با اشاره به اینکه همه راههای این شهرستان باز هستند، گفت: اولویت ابتدایی ما باز نگه داشتن راههای اصلی و سپس راههای فرعی است که این دو مهم انجام شده است و در حال بروف روبی در جاده های روستایی این شهرستان هستیم.

شهریاری افزود: در صورت ادامه بارش برف به این شدت، احتمال مسدود شدن راههای روستایی پاوه دور از انتظار نیست، لذا نیروهای این اداره به حالت آماده باش کامل درآمده اند.

رئیس راه و ترابری شهرستان پاوه در پایان گفت: از رانندگان که قصد سفر و خروج از این شهرستان را دارند، درخواست می شود حتما وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی مجهز کنند.

براساس این گزارش، هم اکنون عبور و مرور در مسیرهای شهرستان پاوه و درگیر شهرستان همجوار با زنجیر چرخ امکان پذیر است.
 

کد مطلب 1521554

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