درخشش هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره 1404

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره هنری ایران 1404شب گذشته با معرفی برگزیدگان در بخش های سینمایی، تجسمی، انیمیشن،ادبیات، موسیقی، طنز و معماری به کار خود پایان داد.
در بخش عکس این جشنواره "اسحاق آقایی" و "موسی حیدر زاده" از هنرمندان عکاس این استان حائز رتبه های برتر شدند.
در بخش طنز جشنواره 1404 نیز "فرهاد کوهپیما" از کهگیلویه و بویراحمد موفق به دریافت رتبه برتر این جشنواره شد.
نخستین جشنواره هنری ایران 1404 به همت حوزه هنری با مشارکت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی8 تا 10 بهمن ماه در تهران برگزار شد.
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