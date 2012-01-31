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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

درخشش هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره 1404

درخشش هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره 1404

یاسوج – خبرگزاری مهر: هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد حائز سه رتبه برتر در نخستین جشنواره هنری ایران 1404 شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره هنری ایران 1404شب گذشته با معرفی برگزیدگان در بخش های سینمایی، تجسمی، انیمیشن،ادبیات، موسیقی، طنز و معماری به کار خود پایان داد.

در بخش عکس این جشنواره "اسحاق آقایی" و "موسی حیدر زاده" از هنرمندان عکاس این استان حائز رتبه های برتر شدند.

در بخش طنز جشنواره 1404 نیز "فرهاد کوه‌پیما" از کهگیلویه و بویراحمد موفق به دریافت رتبه برتر این جشنواره شد.

نخستین جشنواره هنری ایران 1404 به همت حوزه هنری با مشارکت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی8  تا 10 بهمن ماه در تهران برگزار شد.

کد مطلب 1521627

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