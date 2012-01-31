درخشش هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره 1404

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره هنری ایران 1404شب گذشته با معرفی برگزیدگان در بخش های سینمایی، تجسمی، انیمیشن،ادبیات، موسیقی، طنز و معماری به کار خود پایان داد.

در بخش عکس این جشنواره "اسحاق آقایی" و "موسی حیدر زاده" از هنرمندان عکاس این استان حائز رتبه های برتر شدند.

در بخش طنز جشنواره 1404 نیز "فرهاد کوه‌پیما" از کهگیلویه و بویراحمد موفق به دریافت رتبه برتر این جشنواره شد.

نخستین جشنواره هنری ایران 1404 به همت حوزه هنری با مشارکت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی8 تا 10 بهمن ماه در تهران برگزار شد.