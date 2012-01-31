اخبار کوتاه فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری همدان گفت: 21 اثر تصویری از همدان به جشنواره آثار و تولیدات استانی ارسال شد.

تیمور آقامحمدی افزود: همزمان با پایان مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری، تعداد 21 اثر تصویری به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی اظهار داشت: 18 فیلم کوتاه داستانی با نام های "به خاطر یک دست لباس"، "بیست و نه دوازده"،"20 ثانیه"، "آیه های ربانی"، "دست ها"،"دیدار شبانه"،"دیوارها"،"قصه شب"،"دختر کبریت فروش"، "پرسه در رویا"،"نیمکت"، "پلان اول"، "سمفونی وحشت"، "ریشه ها" و "چند دقیقه تا طلوع" برای حضور در بخش مسابقه ارسال شد.

وی اضافه کرد: دو فیلم پویانمایی با نامهای "پلاک" و "دو خط آخر"و فیلم مستند "ساده همچون شبنم" نیز از دیگر آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره بود.

وی عنوان کرد: سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در بخش و با هدف ارزیابی عملکرد مراکز استانی حوزه هنری، اردیبهشت سال 91 در کرمانشاه برگزار می شود.

عضویت 300 هنرجو در انجمن خوشنویسان همدان

رئیس انجمن خوشنویسان استان همدان گفت: در حال حاضر 300 هنرجو زیر پوشش این انجمن هستند.

عطاءالله سرمدی با بیان اینکه انجمن خوشنویسان همدان در سال 1364 به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد، گفت: انجمن خوشنویسان همدان جزو انجمن‌های درجه یک کشور است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 300 هنرجو زیر پوشش در انجمن هستند، افزود: از این میزان فارغ التحصیل 25 نفر فوق ممتاز و 220 نفر فارغ التحصیل ممتاز هستند.

رئیس انجمن خوشنویسان استان همدان با بیان اینکه تدریس‌ها در مراحل مختلف وجود دارد، عنوان کرد: این مراحل از مبتدی تا فوق ممتاز برگزار می‌شود.

سرمدی عنوان کرد: انجمن خوشنویسان ایران ایده‌آل ترین شرایط را در بین انجمن‌های کشور دارد به طوری که انجمن خوشنویسان ایران استان همدان را جز انجمن‌های درجه یک دانسته است.

برپایی نمایشگاه تخصصی گرافیک در رزن

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن از برگزاری نمایشگاه تخصصی گرافیک به مناسبت حلول ماه ربیع الاول در سالن اندیشه این شهرستان خبر داد.

علی مرادی نور افزود: در این نمایشگاه آثار گرافیک سمیه رسولی و حوریه نظری در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: برگزاری این نمایشگاه در راستای سیاست های این اداره مبنی بر حمایت از هنرمندان و معرفی آثار برتر آنها به جامعه به ویژه علاقمندان رشته گرافیک صورت می گیرد.

مرادی نور افزود: از 12 بهمن ماه نیز نمایشگاه آثار کاریکاتور هنرمندان رزن در سالن اندیشه آغاز به کار می کند.

وی اضافه کرد: انجمن هنرهای تجسمی شهرستان رزن یکی از انجمن های فعال و پویای جامعه هنری این شهرستان است.

اصفهان میزبان آثار خوشنویسی هنرمند همدانی است

رئیس امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: نمایشگاه آثار خوشنویسی احمد تیموری، استاد خوشنویس همدانی در موزه هنرهای معاصر اصفهان دایر شده است.

محمد علی فرجی اظهار داشت: در این نمایشگاه 40 تابلوی خوشنویسی از احمد تیموری در قالب های مختلف سطر، کتابت، چلیپا و سیاه مشق در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: برگزاری این نمایشگاه در اصفهان در راستای تبادل هنری هنرمندان استان های مختلف صورت گرفته و تلاش می شود آثار هنری سایر هنرمندان استان نیز به استان های دیگر فرستاده شود.

فرجی با بیان اینکه از برگزاری نمایشگاه های مختلف هنری و اجرای نمایش های استان های دیگر در همدان استقبال می شود، ادامه داد: هنرمندان استان همدان با برگزاری نمایشگاه و اجرای نمایش در استان های دیگر ضمن معرفی هنر بومی همدان، با هنرمندان و هنر سایر استان های کشور آشنا می شوند.

وی یادآور شد: نمایشگاه استاد خوشنویس همدانی تا پایان بهمن ماه امسال در موزه هنرهای معاصر اصفهان دایر است.

نخستین جشنواره مسابقات نقاشی در همدان برگزار می شود

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان از برگزاری نخستین جشنواره مسابقات نقاشی در این استان خبر داد.

سید مهدی باقری افزود: به مناسبت فرا رسیدن سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین جشنواره مسابقات نقاشی با موضوع "دوست دارید چه مهارتی بیاموزید" در استان همدان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تکنیک مورداستفاده در کار باید مدادرنگ، آبرنگ، گواش و یا پاستل باشد، ادامه داد: دانش آموزان مقاطع دبستان و راهنمایی می توانند آثار خود را در اندازه A4 تا 13 بهمن ماه به این اداره کل ارسال کنند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان اظهار داشت: این مسابقه با هدف آشنایی نوجوانان با مهارت و کاربرد آن در زندگی آنها برگزار می شود.