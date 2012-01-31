به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی مداحان سراسر کشور با موضوع مرامنامه ستایشگران و ذاکران اهل بیت(ع) سه شنبه 11 بهمن ماه با حضور حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، سید مرتضی توکلی مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی و حجت الاسلام زائری مدیرمسئول نشریه خیمه و جمعی از مداحان سراسر کشور در هتل هویزه تهران برگزار شد.

در مراسم صبح امروز سید مرتضی توکلی مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی، حجت الاسلام دکتر سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و دکتر محمدرضا سنگری دبیر علمی این همایش سخنرانی ک ردند.

علاوه بر این سخنرانی ها مداحی خردسالان و پیشکسوتان و شعرخوانی چند تن از شعرا از جمله حبیب الله چایچیان(حسان) از دیگر برنامه های این همایش بود.

در ادامه برنامه های صبح پنج کارگاه و هم اندیشی علمی با موضوعات ادبیات(محتوای مجالس) به دبیری غلامرضا فلاح و مسئولی دکتر سیاح؛ اخلاق در مداحی به دبیری علی رسولی و مسئولی علی حق آهی؛ آموزش و تألیف با مسئولی حسین فتحی و حسین یوسفی نژاد؛ مقتل و روضه خوانی با مسئولی قاسم رضایی و دبیری کشمرزی و ضرورت ها و تهدیدهای مداحی با دبیری علیرضا مرادی و مسئولی ماشاء الله عابدی برگزار می شود.

ادای احترام و نثار گل به مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) و تجدید بیعت با آرمان های معمار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از جمله دیگر برنامه های نشست علمی مداحان سراسر کشور است که بعد از ظهر امروز با حضور مسئولان فرهنگی کشور برگزار می شود.