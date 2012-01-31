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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

از 15 بهمن ماه/

جشنواره فیلم رشد در خراسان رضوی برگزار می شود

جشنواره فیلم رشد در خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و برنامه ریزی نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: جشنواره علمی و تربیتی فیلم رشد از 15 بهمن ماه جاری در این استان آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پیشنماز ظهر سه شنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: خراسان رضوی به همراه 15 استان دیگر در این جشنواره مروری بر فیلم های آموزنده، علمی و تربیتی دارد.

وی با بیان این که این جشنواره تا 28 بهمن ماه با نمایش 60 فیلم تربیتی،علمی و آموزشی در 5 نوبت به دانش آموزان و خانواده ها ارائه خدمات رایگان دارد، تصریح کرد: شهرستانهای چناران، تربت جام و حیدریه، گناباد، سبزوار و کاشمر نیز در این جشنواره حضور دارند.

وی با بیان این که سند تحول بنیادین آموزش کشور با رویکرد فن آوری و دیجیتال شدن محتوای آموزشی به تنوع بسته های آموزشی که در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تاکید دارد، اذعان داشت: در سال آینده جشنواره سناریو نویسی مبتنی برمحتوای کتب درسی نیز در قالب جشنواره فیلم رشد قرار می گیرد.

پیشنماز افزود:علاقه مندان می توانند با توجه به فراخوان ششمین جشنواره تهیه محتوای الکترونیکی در خرداد ماه در این جشنواره شرکت کنند.

وی بیان کرد :علاوه بر سالن های عباس زادگان، مصلی نژاد و مشکی نام و آدرس سالنهای جشنواره فیلم رشد در سایت آموزش و پرورش خراسان رضوی موجود است.

کد مطلب 1522104

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