به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی میرامینی، در خطبه‌های نماز جمعه پیشوا با اشاره به انتصاب فرماندهان جدید نظامی از سوی رهبر انقلاب اظهار کرد: نحوه انتصاب و معرفی فرماندهان جدید، پیامی روشن برای دشمنان دارد و نشان می‌دهد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل تحولات منطقه و تهدیدهای پیش‌رو را دنبال می‌کنند.

امام جمعه پیشوا افزود: دشمنان همچنان به دنبال ایجاد ناامنی، تضعیف توان داخلی و ضربه زدن به اراده ملت ایران هستند و نیروهای مسلح باید با هوشیاری و آمادگی از امنیت و استقلال کشور صیانت کنند.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده است، گفت: ایران قصد جنگ‌طلبی ندارد، اما در برابر هرگونه تجاوز و تهدید، توان دفاع و پاسخ‌گویی دارد.

میرامینی ادامه داد: ملت ایران در سال‌های گذشته نشان داده است که در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی دشمنان عقب‌نشینی نمی‌کند و اجازه نخواهد داد فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی استقلال کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

امام جمعه پیشوا با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی درباره پاسخ ملت ایران به دشمنان عنوان کرد: دشمنان ممکن است آغازکننده درگیری باشند، اما جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد نتیجه میدان را آنان تعیین کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تحریم و فشار اقتصادی را از ابزارهای اصلی دشمن برای ایجاد نارضایتی و تضعیف روحیه مردم دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند با دشوارتر کردن شرایط معیشتی، صبر مردم را به پایان برساند و میان جامعه و نظام فاصله ایجاد کند.

میرامینی تأکید کرد: ملت ایران نباید اجازه دهد تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی اراده ملی را درهم بشکند و عبور از فشارها با حفظ وحدت، تقویت تولید داخلی و همراهی مردم و مسئولان امکان‌پذیر است.

امام جمعه پیشوا با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و جهانی خاطرنشان کرد: تحولات منطقه تنها به یک کشور محدود نیست و هرگونه بی‌ثباتی می‌تواند بر اقتصاد، انرژی و تجارت کشورهای مختلف اثر بگذارد.

وی در ادامه با انتقاد از جریان‌هایی که راه‌حل مشکلات کشور را در مذاکره و سازش با دشمنان جست‌وجو می‌کنند، اظهار کرد: جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای خارجی، نتیجه مقاومت، ایستادگی و خون شهداست و نباید این دستاورد با اعتماد بی‌محاسبه به دشمنان تضعیف شود.

میرامینی افزود: هرگونه مذاکره و تصمیم‌گیری درباره مسائل کشور باید با حفظ عزت ملی، منافع مردم و توجه به تجربه‌های گذشته انجام شود.

امام جمعه پیشوا همچنین از تلاش دولت برای اداره امور و تأمین کالاهای اساسی در شرایط دشوار اقتصادی تقدیر کرد و گفت: تأمین کالاهای اساسی، حفظ چرخه اقتصادی و مدیریت نیازهای عمومی در چنین شرایطی نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی مستمر است.

وی از مردم خواست ضمن مطالبه‌گری و پیگیری حقوق خود، برای عبور از مشکلات اقتصادی با دولت و دستگاه‌های اجرایی همکاری کنند و افزود: عبور از این مرحله نیازمند همراهی مردم، تلاش مسئولان و پرهیز از ایجاد التهاب در جامعه است.

میرامینی با اشاره به آغاز هفته مسجد، بر نقش مساجد در تقویت ایمان، بصیرت اجتماعی و همبستگی مردم تأکید کرد و گفت: مساجد باید علاوه بر برگزاری برنامه‌های عبادی، در عرصه‌های فرهنگی، تربیتی، جهاد تبیین و حل مسائل اجتماعی نیز نقش فعال داشته باشند.

امام جمعه پیشوا در پایان با اشاره به طرح موضوعی درباره تقسیمات کشوری در منطقه اظهار کرد: گزارشی در این زمینه به بنده منتقل شده و موضوع پس از بررسی و تحقیق دقیق، پیگیری خواهد شد و پس از روشن شدن ابعاد موضوع و بررسی مستندات، نتیجه به مردم اعلام می‌شود.