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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

میرامینی: ایران آغازگر جنگ نیست اما در برابر تهدیدها می‌ایستد

میرامینی: ایران آغازگر جنگ نیست اما در برابر تهدیدها می‌ایستد

پیشوا- امام جمعه پیشوا با اشاره به انتصاب فرماندهان جدید نظامی، آمادگی نیروهای مسلح را پیام روشن جمهوری اسلامی به دشمنان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی میرامینی، در خطبه‌های نماز جمعه پیشوا با اشاره به انتصاب فرماندهان جدید نظامی از سوی رهبر انقلاب اظهار کرد: نحوه انتصاب و معرفی فرماندهان جدید، پیامی روشن برای دشمنان دارد و نشان می‌دهد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل تحولات منطقه و تهدیدهای پیش‌رو را دنبال می‌کنند.

امام جمعه پیشوا افزود: دشمنان همچنان به دنبال ایجاد ناامنی، تضعیف توان داخلی و ضربه زدن به اراده ملت ایران هستند و نیروهای مسلح باید با هوشیاری و آمادگی از امنیت و استقلال کشور صیانت کنند.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده است، گفت: ایران قصد جنگ‌طلبی ندارد، اما در برابر هرگونه تجاوز و تهدید، توان دفاع و پاسخ‌گویی دارد.

میرامینی ادامه داد: ملت ایران در سال‌های گذشته نشان داده است که در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی دشمنان عقب‌نشینی نمی‌کند و اجازه نخواهد داد فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی استقلال کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

امام جمعه پیشوا با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی درباره پاسخ ملت ایران به دشمنان عنوان کرد: دشمنان ممکن است آغازکننده درگیری باشند، اما جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد نتیجه میدان را آنان تعیین کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تحریم و فشار اقتصادی را از ابزارهای اصلی دشمن برای ایجاد نارضایتی و تضعیف روحیه مردم دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند با دشوارتر کردن شرایط معیشتی، صبر مردم را به پایان برساند و میان جامعه و نظام فاصله ایجاد کند.

میرامینی تأکید کرد: ملت ایران نباید اجازه دهد تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی اراده ملی را درهم بشکند و عبور از فشارها با حفظ وحدت، تقویت تولید داخلی و همراهی مردم و مسئولان امکان‌پذیر است.

امام جمعه پیشوا با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و جهانی خاطرنشان کرد: تحولات منطقه تنها به یک کشور محدود نیست و هرگونه بی‌ثباتی می‌تواند بر اقتصاد، انرژی و تجارت کشورهای مختلف اثر بگذارد.

وی در ادامه با انتقاد از جریان‌هایی که راه‌حل مشکلات کشور را در مذاکره و سازش با دشمنان جست‌وجو می‌کنند، اظهار کرد: جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای خارجی، نتیجه مقاومت، ایستادگی و خون شهداست و نباید این دستاورد با اعتماد بی‌محاسبه به دشمنان تضعیف شود.

میرامینی افزود: هرگونه مذاکره و تصمیم‌گیری درباره مسائل کشور باید با حفظ عزت ملی، منافع مردم و توجه به تجربه‌های گذشته انجام شود.

امام جمعه پیشوا همچنین از تلاش دولت برای اداره امور و تأمین کالاهای اساسی در شرایط دشوار اقتصادی تقدیر کرد و گفت: تأمین کالاهای اساسی، حفظ چرخه اقتصادی و مدیریت نیازهای عمومی در چنین شرایطی نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی مستمر است.

وی از مردم خواست ضمن مطالبه‌گری و پیگیری حقوق خود، برای عبور از مشکلات اقتصادی با دولت و دستگاه‌های اجرایی همکاری کنند و افزود: عبور از این مرحله نیازمند همراهی مردم، تلاش مسئولان و پرهیز از ایجاد التهاب در جامعه است.

میرامینی با اشاره به آغاز هفته مسجد، بر نقش مساجد در تقویت ایمان، بصیرت اجتماعی و همبستگی مردم تأکید کرد و گفت: مساجد باید علاوه بر برگزاری برنامه‌های عبادی، در عرصه‌های فرهنگی، تربیتی، جهاد تبیین و حل مسائل اجتماعی نیز نقش فعال داشته باشند.

امام جمعه پیشوا در پایان با اشاره به طرح موضوعی درباره تقسیمات کشوری در منطقه اظهار کرد: گزارشی در این زمینه به بنده منتقل شده و موضوع پس از بررسی و تحقیق دقیق، پیگیری خواهد شد و پس از روشن شدن ابعاد موضوع و بررسی مستندات، نتیجه به مردم اعلام می‌شود.

کد مطلب 6923042

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