به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری ظهر آدینه در جمع خبرنگاران در مصلای سمنان اظهار کرد: تأمین مسکن مناسب و ایجاد سرپناه ایمن و پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت، یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توانمندسازی کمیته امداد است و در همین راستا ۱۶۱ واحد مسکونی از طریق احداث و خرید در نقاط مختلف استان تأمین شده است.

وی افزود: این واحدهای مسکونی در شهرستان‌های آرادان، دامغان، سرخه، سمنان، شاهرود، گرمسار، مهدی‌شهر و میامی احداث یا خریداری شده‌اند و همزمان با هفته دولت به مددجویان واجد شرایط تحویل خواهند شد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به نقش مسکن در کاهش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های نیازمند گفت: برخورداری از سرپناه مناسب، علاوه بر کاهش بخشی از هزینه‌ها و دغدغه‌های معیشتی، زمینه ثبات بیشتر خانواده‌ها و حرکت آنان در مسیر توانمندسازی و خودکفایی را فراهم می‌کند.

ذوالفقاری مشارکت خیران، همراهی دولت و ظرفیت تفاهم‌نامه‌های همکاری با دستگاه‌ها و سازمان‌های حمایتی را از عوامل مؤثر در اجرای این طرح‌ها عنوان کرد و افزود: تأمین مسکن مددجویان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود با جدیت دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: بهره‌برداری از ۱۶۱ واحد مسکونی در هفته دولت، بخشی از برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای کمیته امداد استان سمنان برای ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های تحت حمایت است و تلاش می‌شود با تداوم این روند، دغدغه مسکن خانوارهای نیازمند بیش از پیش کاهش یابد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح، ۱۶۱ خانواده تحت حمایت کمیته امداد در هشت شهرستان استان سمنان، همزمان با هفته دولت از مسکن مناسب و پایدار برخوردار خواهند شد.