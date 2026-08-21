به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه دماوند با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی اظهار کرد: همه باید هوشیار باشیم و حرفی نزنیم که دشمن شاد شود و باید مرز انتقاد و تخریب را به‌خوبی بشناسیم.

امام جمعه دماوند افزود: یکی از ابزارهای مهم دشمن در جنگ علیه ملت ایران، ایجاد ناامیدی، بدگمانی و اختلاف در کشور است و برخی افراد ممکن است ناخواسته و نادانسته در زمین دشمن و به نفع او عمل کنند.

وی ادامه داد: حضور هوشیارانه در اجتماعات انقلابی، بدون وحدت‌شکنی، جمهوری اسلامی ایران را تقویت و دشمنان را ناامید می‌کند.

فتاح‌دماوندی با اشاره به ضرورت رعایت انصاف در انتقاد از مسئولان گفت: هیچ‌کس مدعی بی‌عیب بودن عملکرد مسئولان نظام نیست، اما تخریب و توهین به شخصیت‌های بزرگ کشور، بی‌انصافی در انتقادات و تاخت‌وتاز بی‌منطق و بی‌رویه به مدیران ارشد نظام، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مردم را از نظام دلسرد می‌کند.

امام جمعه دماوند تصریح کرد: هرکس ولایت فقیه و قانون اساسی را قبول دارد، در دایره انقلابی‌ها قرار می‌گیرد، چه اصولگرا باشد و چه اصلاح‌طلب و اگر وحدت ملی آسیب ببیند، امنیت ملی نیز آسیب خواهد دید.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تبدیل اختلافات به تفرقه عنوان کرد: لازم است همه کسانی که دلشان برای اسلام، انقلاب، استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف ملت تلاش کنند و اختلافات موجه و غیرموجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند.

فتاح‌دماوندی افزود: احترام به سلیقه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تحمل نظر مخالف و همزیستی مسالمت‌آمیز با کسانی که دلشان برای ایران و اسلام می‌تپد، کشور را قوی‌تر خواهد کرد.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت ۳۱ مرداد، روز جهانی مسجد، گفت: یکی از سنگرهای اصلی شکل‌گیری وحدت، مساجد و خانه‌های خداست و فعالان مساجد و آبادکنندگان خانه‌های پروردگار باید مورد تقدیر قرار گیرند.

وی با اشاره به نقش تاریخی مساجد در جامعه اسلامی ادامه داد: مسجد از صدر اسلام تاکنون محل عبادت، گردهمایی مردم، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تقویت همبستگی مسلمانان بوده است و باید با حضور مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، گرم و پرشور باشد.

فتاح‌دماوندی تأکید کرد: متولیان مساجد باید آغوش خانه‌های خدا را به روی نوجوانان و جوانان باز کنند و برای جذب نسل جوان برنامه‌ریزی داشته باشند.

امام جمعه دماوند در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به یکم شهریور، روز پزشک، از پزشکان و کادر بهداشت و درمان کشور و شهرستان دماوند تقدیر کرد و گفت: پزشکان اخلاق‌مدار علاوه بر درمان جسم بیماران، با رفتار و کلام امیدبخش خود به تقویت روحیه و امید به زندگی کمک می‌کنند.