حضور پررنگ مردم در مساجد عامل اصلی آبادانی این مراکز معنوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد باقری در خطبههای امروز سی ام مردادماه در مصلی چناران با تبیین مفاهیم توحید، طاعت اهل بیت (ع) و اتحاد اجتماعی را لازمه نظم جامعه دانست.
امام جمعه موقت چناران با اشاره به آموزههای الهی، پرهیز از تفرقه و مجادلات بیمورد را ضروری دانست و تأکید کرد: در مسیر دین، تقوا، راستگویی، امانتداری و رعایت حقوق همسایگان از ارکان اساسی زندگی مومنان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مردم به عنوان ولینعمت از مسئولان خواست تا خدمت صادقانه به مردم را در اولویت کار خود قرار دهند.
باقری ضمن تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر وضعیت بازار و مطالبات مردمی، خدمت به مردم را از مهمترین ارزشهای مدیریتی دانست و از مسئولان خواست تا در مسیر رضایت مردم گام بردارند.
امام جمعه موقت چناران در بخشی دیگر از خطبهها، عفاف و حجاب را از مسائل حیاتی فرهنگی دانست که نیازمند توجه ویژه در جامعه امروزی است.
وی با تأکید بر نقش محوری مسجد در پیشبرد اهداف انقلاب، حضور پررنگ جوانان و نوجوانان و مردم در مساجد را عامل اصلی آبادانی این مراکز معنوی برشمرد.
باقری افزود: انقلاب از مساجد آغاز شد و بسیج محلات در دل این مراکز شکل گرفت لذا بازگشت به محوریت مسجد، راهکار بسیاری از مشکلات اجتماعی است.
امام جمعه موقت چناران با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن برای ایجاد ناامیدی و یأس در دل مردم اذعان کرد: ملت ایران با هوشیاری سیاستهای آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی را به زبالهدان تاریخ خواهند سپرد.
وی ضمن تکریم از رزمندگان لبنان در مسیر خونخواهی رهبر شهید بر لزوم اتحاد و انسجام ملل مظلوم در برابر بمبارانها و ستمهای رژیم استکباری تأکید کرد.
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