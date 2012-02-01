دوره آموزشی مهارتهای زندگی تربت حیدریه آغاز شد

حجت الاسلام رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این دوره آموزشی ویژه فارغ التحصیلان حوزوی و مربی قرآن خواهران است.

وی افزود: دوره آموزشی مهارت های زندگی با حضور کارشناسان حوزه و دانشگاه برگزار و به شرکت کنندگان در این دوره پس از آزمون و اخذ قبولی گواهینامه مربوطه اعطاء خواهد شد.

به گفته وی، این دوره آموزشی از ابتدای بهمن سال جاری در مسجد فولاد تربت حیدریه با شرکت 25 نفر در حال برگزاری است.

وی همچنین از توزیع هفته نامه افق حوزه بین مبلغین این شهرستان خبر داد و گفت: این هفته نامه بالغ بر 12 صفحه ویژه روحانیون مستقر و طرح هجرت و ائمه جماعات است که به صورت هفتگی به آنها اعطاء می شود.