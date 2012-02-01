20 هزار دانش آموز زنجانی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

امیر نظری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، احداث پارک موزه دفاع مقدس را یک کار بزرگ عنوان کرد و افزود: اجرای چنین طرحی در استان در الگوبرداری جوانان و دانش آموزان از شهدای دانش آموز و شهدای هشت سال دفاع مقدس موثر خواهد بود .

وی از وجود 36 هزار دانش آموز شهید در کشور خبر داد و اظهار داشت: در استان 410 دانش آموز شهید وجود دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش زنجان اعزام راهیان نور را شتابنده اعلام کرد و گفت: در سال 88 سه هزار نفر اعزام شدند و در سال 89 به نه هزار نفر رسید که یک رشد سه برابری دارد .

نظری اعزام راهیان نور دانش آموزان را امسال یک رکورد خوب برای سازمان آموزش و پرورش یاد کرد.

وی تاکید کرد: اعزام راهیان نور دختران از اول بهمن ماه شروع شده و اعزام کاروان راهیان نور طارم دیشب به علت برودت هوا از قم اعزام شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش زنجان گفت: اواخر بهمن ماه اعزام پایه دوم متوسطه تمام می شود و اعزام عادی بعد از آن شروع می شود.

نظری یادآور شد: اعزام 20 هزار نفر به عنوان یک الگوی ثابت ادامه خواهد داشت لذا دانش آموزان پایه دوم متوسطه درس آمادگی دفاعی را دارند و اعزام دانش آموزان در اردوی راهیان نور جزو دروس این درس است.

وی افزود: اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی در شناسایی مناطق جنگی وآشنایی با فداکاری ها و رشادتهای شهداء نقش موثری دارد و در بصیرت دانش آموزان موثر است.