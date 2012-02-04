مجتبی علیشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمبر یادبود سومین نمایشگاه لوستر، چراغ های تزیینی و دکوراسیون داخلی برای اولین بار در کشور، با حضور مسئولان استانی رونمایی خواهد شد.



وی با اعلام اینکه تمبر یادبود سومین نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و تجهیزات وابسته و پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی نیز برای اولین بار در کشور در قم رونمایی شده بود اظهار داشت: این اقدام با همکاری اداره کل پست استان قم و شرکت جهان پدیده هوراند انجام می شود.



طراحی کتاب دیجیتال نمایشگاه



مدیر اجرایی سومین نمایشگاه لوستر، چراغ های تزیینی و دکوراسیون داخلی قم در ادامه گفت: کتاب دیجیتال این نمایشگاه نیز طراحی و تولید می شود.



وی با اعلام این خبر گفت: طراحی این کتاب به صورت مولتی مدیا است و شامل اطلاعات مربوط به غرفه‌ها می‌شود.



علیشاهی افزود: در این کتاب همچنین تبلیغات سایر اصناف، پیام مجریان نمایشگاه و مدیران استانی گنجانده شده است.



مدیر برگزاری سومین نمایشگاه لوستر ، چراغ های تزیینی و دکوراسیون داخلی ادامه داد: کتاب دیجیتال این نمایشگاه در اختیار غرفه داران و بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار خواهد گرفت.



یادآور می شود: این نمایشگاه شامل 43 غرفه است که در آن محصولات مربوط به لوستر، چراغ های تزیینی و دکوراسیون داخلی به نمایش گذاشته شده است.



علاقمندان می‌توانند تا 15 بهمن‌ماه از ساعت 16 الی 22 از این نمایشگاه در محل دایمی نمایشگاه‌های قم به نشانی انتهای خیابان خاکفرج بازدید کنند.