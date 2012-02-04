نمایشگاه خوشنویسی "یاد استاد" در یاسوج برگزار می شود

رضا پارسیان نژاد به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه آثار زنده یاد استاد "سید امرالله حسینی" و شاگردان او بر روی دیوار می رود.

وی افزود: در نمایشگاه "یاد استاد" بیش از 30 اثر خوشنویسی از هشت تن از شاگردان استاد حسینی و همچنین تعدادی از آثار استاد فقید هنر خوشنویسی در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این نمایشگاه از 17 لغایت 27 بهمن ماه جاری در نگارخانه آیه حوزه هنری استان برپا می شود.

وی یادآور شد: در کنار این نمایشگاه تعدادی از هنرجویان استاد "سید امرالله حسینی" به بیان خاطرات و ابعاد شخصیتی ایشان خواهند پرداخت.

استاد "سید امرالله حسینی" پدر خوشنویسی و موسسس انجمن خوشنویسان کهگیلویه و بویراحمد چندی پیش بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.

این هنرمند فقید و رئیس انجمن خوشنویسان کهگیلویه وبویراحمد بیش از سه دهه در ترویج و آموزش هنر خوشنویسی در این استان تلاش و هنرمندان زیادی را در این عرصه تربیت کرد.

وی اولین هنرمند در این استان بود که موفق به دریافت درجه فوق ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران شده بود.

آن مرحوم خوشنویسی را نزد استاد مرحوم "حمید دیرین" تلمذ کرده و در سال 1364 درجه ممتاز و در سال 1386 درجه فوق ممتاز خوشنویسی را کسب کرده بود.