کامرون دعوت اوباما را پذیرفت/ ایران محور مذاکرات سران انگلیس و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دیوید کامرون" دعوت "باراک اوباما" برای سفر به واشنگتن را در روزهای 13 تا 14 مارس (23 و 24 اسفند ماه) پذیرفت و قرار است که در این سفر درباره اوضاع افغانستان و بحران اقتصادی جهانی گفتگو کند.

گفته می شود که روابط دوجانبه انگلیس و آمریکا، اوضاع خاورمیانه و برنامه هسته ای ایران از دیگر موضوعات مهم این دیدار باشد.

این سفر همزمان با تلاشهای غرب برای افزایش فشارها علیه ایران و تحریم نفت این کشور و همچنین اظهار نظر انگلیس در خصوص پایان عملیات رزمی نیروهای بریتانیایی در سال 2013 در افغانستان صورت می گیرد.