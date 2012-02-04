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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

برای سفر به واشنگتن ؛

کامرون دعوت اوباما را پذیرفت/ ایران محور مذاکرات سران انگلیس و آمریکا

کامرون دعوت اوباما را پذیرفت/ ایران محور مذاکرات سران انگلیس و آمریکا

نخست وزیر انگلیس در سفر به آمریکا با رئیس جمهوری این کشور درباره اوضاع خاورمیانه و برنامه هسته ای ایران گفتگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دیوید کامرون" دعوت "باراک اوباما" برای سفر به واشنگتن را در روزهای 13 تا 14 مارس (23 و 24 اسفند ماه) پذیرفت و قرار است که در این سفر درباره اوضاع افغانستان و بحران اقتصادی جهانی گفتگو کند.

گفته می شود که روابط دوجانبه انگلیس و آمریکا، اوضاع خاورمیانه و برنامه هسته ای ایران از دیگر موضوعات مهم این دیدار باشد.

این سفر همزمان با تلاشهای غرب برای افزایش فشارها علیه ایران و تحریم نفت این کشور و همچنین اظهار نظر انگلیس در خصوص پایان عملیات رزمی نیروهای بریتانیایی در سال 2013 در افغانستان صورت می گیرد.

کد مطلب 1524876

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