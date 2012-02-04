عدم اطلاع از قوانین باعث بروز مشکلات برای مدیران فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی فارس گفت: باید اطلاعات مدیران شهرستانها نسبت به قوانین، مقررات و تسهیلات افزایش یابد.

وی با بیان اینکه برخی از گرفتاریها به دلیل کم اطلاعی مدیران نسبت به قوانین ایجاد می شود، تصریح کرد: مدیران ارشد باید با توجه بیشتر به بحث آموزش، دانش و اطلاعات مدیران شهرستانی را افزایش دهند.

استاندار فارس افزود: قانون دست دستگاه های دولتی را برای آموزش باز گذاشته و هیچ کاستی در قوانین در خصوص ارایه آموزش مستمر و افزایش اطلاعات مدیران و کارشناسان وجود ندارد.

صادق عابدین با اشاره به اینکه مدیران پس از مدت زمانی مشخص تغییر پیدا می کنند، یادآور شد: اهمیت دیگر بحث آموزش در دادن آگاهی و اطلاعات کافی به مدیران جدید است تا با هماهنگی اطلاعاتی، استان بتواند راه های پیشرفت را جدی تر دنبال کند.

وی ادامه داد: خرج کردن اعتبار در حوزه آموزش سرمایه گذاری است و نباید در این مقوله برای اختصاص اعتبار دو دل شویم زیرا خرج اعتبارات در این حوزه هزینه کردن نیست.

استاندار فارس افزود: شورای برنامه ریزی استان از جمله شوراهایی است که در طول دوره مدیریت جدید به طور منظم تشکیل شده و آمار خوبی از لحاظ کمی رقم زده است.

صادق عابدین تاکید کرد: علاوه بر آمار خوب کمی باید طرح های مصوب این شورا از لحاظ کیفی نیز ارتقا داشته باشد تا شاهد آینده بهتر برای استان باشیم.

وی تصریح کرد: شورای برنامه ریزی استان علاوه بر کارکرد مهم برنامه ریزی در کنترل و نظارت پروژه ها نیز می تواند موثر واقع شود.