سرنوشت سئوال از رئیس جمهور/ تاخیر در ارائه لایحه بودجه ضعف دولت است

قاسم محمدی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق قوانین جاری و آیین نامه داخلی سوال از رئیس جمهوری یک امر قانونی است که می تواند انجام شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور برای پاسخگویی به سئوال نمایندگان باید طبق مقررات در مجلس حضور پیدا کند، تصریح کرد: اگر نمایندگان از رئیس جمهور سئوال داشته باشند رئیس جمهور باید به مجلس بیاید و احمدی نژاد هم در جایی نگفته که برای پاسخ به سئوالات نمایندگان به مجلس نمی آید.

نماینده اردبیل در مجلس با اشاره به سرنوشت سئوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم اضافه کرد: سئوال از رئیس جمهور در مجلس مطرح شده و تاکنون نیز نمایندگان رئیس جمهوری برای ارائه توضیحات به کمیسیونهای مجلس آمده اند.

وی با بیان اینکه کمیسیونهای ذیربط نارضایتی خود را از پاسخگویی نمایندگان ریاست جمهوری اعلام کرده اند، یادآور شد: بعضی از نمایندگان مجلس برای سئوال از رئیس جمهور تاکید دارند و مجلس نگران سئوال از رئیس جمهوری نیست.

محمدی همچنین تاخیر در ارائه بودجه سال 91 کشور را توسط دولت به مجلس غیر قانونی دانست و متذکر شد: تاخیر در ارائه بودجه سالانه به مجلس یک ضعف در دولت است و هیچ ربطی به این شایعات که دولت با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در ارائه بودجه تاخیر می کند، ندارد.

وی کار دولت در تاخیر ارائه بودجه را غیرقابل قبول برشمرد و عنوان کرد: در سال گذشته برای تاخیر در ارائه بودجه سال 90 اعتراضاتی داشتیم و امسال هم باید زودتر از اینها بودجه به مجلس ارائه می شد.

محمدی با انتقاد از تاخیر دولت در ارائه بودجه سالانه افزود: ارسال به هنگام بودجه سبب می شود تا مجلس با آسودگی خاطر و در زمان موعد به بررسی بودجه سالانه بپردازد.