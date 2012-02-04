به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش داوری زندگینامه داستانی دفاع مقدس یازدهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور تعداد 34 عنوان اثر داوری شد که در نهایت تعداد 8 اثر به مرحله دوم از داوری‌ها رسید.

سال گذشته و در دهمین دوره این جشنواره تعداد 30 عنوان زندگینامه داستانی دفاع مقدس بررسی شد و در نهایت کتاب«دوره درهای بسته (جلد ششم)» نوشته سیدحسین یحیوی به عنوان کتاب تقدیری و کتاب «نیمه پنهان- زندگی‌ شهید اصغری‌خواه» نوشته فاطمه غفاری به عنوان کتاب سال دهمین دوره این جشنواره معرفی شد. داوران این بخش در دوره قبلی جشنواره زهره یزدان‌پناه، گلعلی بابایی و محسن حدادی بودند.

یازدهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور روز دوشنبه اول اسفند ماه در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.