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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

8 عنوان زندگینامه دفاع مقدس نامزد دریافت کتاب سال شهید غنی‌پور شد

8 عنوان زندگینامه دفاع مقدس نامزد دریافت کتاب سال شهید غنی‌پور شد

8 عنوان کتاب با موضوع زندگینامه داستانی دفاع مقدس به دور دوم داوری‌های یازدهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش داوری زندگینامه داستانی دفاع مقدس یازدهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور تعداد 34 عنوان اثر داوری شد که در نهایت تعداد 8 اثر به مرحله دوم از داوری‌ها رسید.

سال گذشته و در دهمین دوره این جشنواره تعداد 30 عنوان زندگینامه داستانی دفاع مقدس بررسی شد و در نهایت کتاب«دوره درهای بسته (جلد ششم)» نوشته سیدحسین یحیوی به عنوان کتاب تقدیری و کتاب «نیمه پنهان- زندگی‌ شهید اصغری‌خواه» نوشته فاطمه غفاری به عنوان کتاب سال دهمین دوره این جشنواره معرفی شد. داوران این بخش در دوره قبلی جشنواره زهره یزدان‌پناه، گلعلی بابایی و محسن حدادی بودند.

یازدهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور روز دوشنبه اول اسفند ماه در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود. 
کد مطلب 1525075

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