8.5 میلیارد ریال برای بهسازی بافت فرسوده شهری گلستان تخصیص یافت

عبدالرضا دادبود در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این مبلغ بیش از شش میلیارد ریال از محل منابع شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و 2.5 میلیارد ریال از منابع شهرداری های گرگان، گنبد و علی آبادکتول به این امر تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: در مجموع انجام این مطالعات برای هزار و 500 هکتار از اراضی بافت فرسوده هشت شهر استان تهیه شده است.

وی به انجام مطالعات توانمند سازی اشاره و اضافه کرد: مبلغ 910 میلیون ریال برای انجام مطالعات توانمند سازی و ساماندهی محدوده ای به مساحت 250 هکتار در شهر گرگان هزینه شده است.

دادبود گفت: همچنین برای انجام مطالعات سکونتگاههای غیررسمی به مساحد 200 هزار شهر گنبد نیز 860 میلیون ریال هزینه شده است.