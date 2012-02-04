آرسنال با 7 گل بلکبرن را در هم کوبید/ هت تریک فن پرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال در حالی در ورزشگاه "امارات" به مصاف بلکبرن رفت که قبل از آغاز بازی تعدادی از هواداران این تیم به دلیل نتایج ضعیف چند هفته های اخیر علیه آرسن ونگر شعار دادند اما همه هواداران خوشحال ورزشگاه را ترک کردند چرا که توپچی ها بزرگ ترین پیروزی خود را از اکتبر 2007 کسب کردند.

برای آرسنال در این دیدار رابین فن پرسی (2، 38 و 61)، اوکسلید چمبرلین (40 و 54)، مایکل آرتتا (51) و تیه ری آنری (90) گلزنی کردند. تک گل تیم میهمان در دقیقه 32 توسط پدرسن به ثمر رسید.

گائل گیوت در دقیقه 43 بازی به دلیل تکل خشن روی پای فن پرسی با کارت قرمز داور روبرو شد و از زمین اخراج شد.



فن پرسی با سه گلی که در این بازی به ثمر رساند دنیس برکمپ را از فهرست 10 گلزن برتر تاریخ آرسنال خارج کرد و خودش را با 123 گل در این فهرست قرار داد.

در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر حاصل شد:

* نوریچ سیتی 2 - بولتون صفر

* کویینزپارک رنجرز یک - ولورهمپتون 2

* استوک سیتی صفر - ساندرلند یک

* وست برومویچ یک - سوانزی 2

* ویگان یک - اورتون یک

دیدار تیم های منچسترسیتی و فولهام تا ساعتی دیگر برگزار خواهد شد.

برنامه ادامه رقابت ها به این شرح است:

یکشنبه 16/11/90

* نیوکاسل - آستون ویلا

* چلسی - منچستریونایتد

دوشنبه 17/11/90

* لیورپول - تاتنهام

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 54 امتیاز - یک بازی کمتر

2- منچستریونایتد 54 امتیاز - یک بازی کمتر

3- تاتنهام 49 امتیاز - یک بازی کمتر

4- چلسی 42 امتیاز - یک بازی کمتر

5- آرسنال 40 امتیاز

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18- بولتون 20 امتیاز

19- بلکبرن 18 امتیاز

20- ویگان 16 امتیاز