فراخوان سومین جشنواره ملی فیلم ایثار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و روابط عمومی جشنواره، فراخوان سومین جشنواره ملی فیلم ایثار در پنج بخش منتشر شد.

محورهای موضوعی این جشنواره عبارت است از: «نقش تعیین‌کننده مفاهیم بنیادین فرهنگ ایثار و شهادت از زبان رهبر شهید انقلاب در تحکیم وحدت و انسجام ملی در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی»، «امت مبعوث و رهبری حکیمانه در مقاومت و پایداری امت ایران اسلامی»، «بیانات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و نمود عینی آن در صحنه‌های دفاع از کیان ایران اسلامی»، «روایت سبک زندگی اسلامی شهدا و خانواده‌های معظم ایثارگران (زیست شهیدانه)»، «روایت شهدای جنگ رمضان»، «ایثار، مهربانی، همدلی، عطوفت، فداکاری و انفاق»، «نقش فرهنگ ایثار و شهادت در ایجاد وفاق ملی»، «نقش فرهنگ ایثار و شهادت در ایجاد امید به زندگی و بسط آزادگی»، «نقش فرهنگ ایثار و شهادت در افزایش امنیت و آرامش اجتماعی»، «نقش ایثارگرانه بانوان در خانواده و مناسبات اجتماعی»، «تلاش سازمان‌ها و نهادهای مردمی در ترسیم جلوه‌های ایثار در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، «مظلومیت شهدای کودک و نوجوان در جنگ رمضان (شهدای کودک مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامرد)» و «شهدای امنیت، شهدای پدافند و شهدای ناو دنا».

همچنین سومین جشنواره ملی فیلم ایثار در پنج بخش زیر برگزار می‌شود:

۱. بخش رقابتی: شامل فیلم‌های مستند (کوتاه و بلند)، داستانی کوتاه، موشن‌گرافی و نماهنگ

۲. بخش ویژه: شامل «جنگ رمضان» (در دو گروه آثار مستند مستقل مردمی و روایت حرفه‌ای)، «تشییع آقای شهید» (در دو گروه آثار مستند مستقل مردمی و روایت حرفه‌ای)، «نگاه خانواده معظم شهدا و ایثارگران» و «تولیدات معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌ها»

۳. مسابقه فیلمنامه‌نویسی: شامل فیلمنامه داستانی کوتاه

۴. بخش نکوداشت و بزرگداشت: تجلیل از هنرمندان فعال حوزه ایثار و شهادت در عرصه سینما و تلویزیون، جانبازان و خانواده شهدای جنگ رمضان، و والدین شهدای کودک مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامر

۵. بخش نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی

آخرین مهلت ارسال آثار تا پایان روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ است و زمان برگزاری جشنواره آبان‌ امسال خواهد بود.

سومین جشنواره ملی فیلم ایثار به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره‌کل امور هنری و گروه تلویزیونی و سینمایی شاهد برگزار می‌شود.

فایل فراخوان این جشنواره را از اینجا ببینید.