به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی پیش از ظهر سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سابق و سرپرست جدید اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان، با اشاره به اینکه مدیرکل سابق راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی یکی از مدیران موفق استان بود، اظهار کرد: اوج کار این اداره کل در ابتدای بهار با افزایش مسافرتها و شبهای سرد زمستان است و در سالهای گذشته مدیریت بسیار خوبی در این اداره کل در این خصوص وجود داشته است.
وی تصریح کرد: رمز موفقیت مدیریت در این اداره کل در سالهای گذشته، حضور مداوم مدیر در تهران برای اخذ اعتبارات بیشتر و تعامل با مدیریت عالی استان، فرماندهی انتظامی و... بود که سبب شد چند برابر اعتبارات استانی به خراسان جنوبی اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه گستردگی خراسان جنوبی و راههای آن، کار را برای یک مدیر سخت میکند، گفت: چرخش مدیریتی عامل مؤثری برای خدمت هرچه بیشتر به مردم است.
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